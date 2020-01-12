Украина

Вернутся не все: стало известно, когда в Украину прибудет из Ирана борт со спасателями

Самолет Министерства обороны, отправленный в Иран для расследования трагедии с украинским «Боингом», за которую извинился командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, вернется из Тегерана только по завершению всех процедур, и когда можно будет забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал на своей странице в Facebook.

«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца», — говорится в сообщении.

При необходимости будут направляться дополнительные силы, добавил секретарь СНБО.

В то же время главред ресурса Цензор. нет Юрий Бутусов сообщил, что, по его информации, основная часть группы экспертов вернется в Украину уже в понедельник.

«Завтра в Украину вернется большая часть группы экспертов межведомственной комиссии по расследованию катастрофы украинского „Боинга“. Основная задача выполнена. Однако часть группы останется на месте и будет продолжать работу, на месте остается и самолет, который туда доставил нашу комиссию 9 января», — написал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана. Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета «великой трагедией» и «непростительной ошибкой». Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее «болезненным инцидентом». По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты «Круз» и принял приближающийся объект за ракету

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», борт с украинской поисково-спасательной группой направился в Иран 9 января. В составе группы — 45 экспертов, представляющих ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Их задачей является расследование причин трагедии, идентификация и репатриация тел погибших граждан Украины.

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