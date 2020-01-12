Украина

"Мне никогда не было так стыдно": командующий КСИР принес извинения за сбитый украинский "Боинг"

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, назначенный на пост после ликвидации США генерала Касема Сулеймани, публично извинился за катастрофу украинского самолета МАУ, который сбили иранские силы ПВО.



«Мне никогда не было так совестно в своей жизни … Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее. Мы просим прощения. Мы все были в атмосфере войны», — цитирует Салами УНН.

Он отметил, что «той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух».



Напомним, Корпус стражей исламской революции в Иране полностью взял на себя ответственность за крушение самолета МАУ. Система ПВО Ирана якобы приняла воздушное судно за крылатую ракету.

Разработчик радиолокационной системы Андрей Горбачевский, комментируя ошибку иранских военных, заявил что перепутать гражданский самолет с ракетой могла только «пьяная обезьяна с гранатой».

Как сообщали «ФАКТЫ», 8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке. По информации Пентагона никто не погиб.

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