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Щедрый вечер 13 января: какие блюда обязательно должны быть на праздничном столе
В Украине с 13 на 14 января принято встречать Новый год по старому стилю. Вечер накануне называют Щедрым или Маланка.
В этот день хозяйки готовят богатый стол, на котором должно быть не менее 12 блюд. Считается, чем щедрее и богаче будет стол на Маланку, тем богаче будет год для хозяев дома.
По традиции на праздничный стол в Щедрый вечер ставят такие блюда:
Щедрая кутья
Так же, как и в Святвечер, в Щедрый вечер готовят кутью из пшеницы, с добавлением сухофруктов, меда, изюма, орехов.
Узвар
Обрядовый напиток из сухофруктов также, как и на Рождество, издавна подают на Щедрый вечер. Для узвара подходят различные сухофрукты: яблоки, груши, изюм, чернослив, вишни, курага — чем больше разнообразных сухофруктов, тем насыщенней и интереснее получается вкус напитка.
Пироги
Пироги можно приготовить с разнообразными начинками — мясом, капустой, яблоками, яйцами и зеленью. Традиционно во многих семьях под Старый Новый год пекут пирог со счастьем — кладут монетку в пирог, кому она достанется, того ожидает счастливый год.
Мясные блюда
Буженина, домашние колбасы, ветчина. Можно приготовить вкусное запеченное мясо — буженину или сделать украинские крученики — маленькие колбаски, тушеные в соусе.
Холодец — еще одно традиционное блюдо украинской кухни, которое хозяйки обязательно готовили к Старому Новому году.
Вареники
Их готовят с картошкой, грибами, капустой, творогом.
Борщ с пампушками
Традиционный украинский борщ с пампушками — не только повседневное, но и праздничное блюдо, которое непременно ставят на стол в Щедрый вечер.
Кроме того, на стол ставят разные соления и сладости.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты блюд, которые можно приготовить на Старый Новый год от кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой.
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