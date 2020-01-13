Поздравления со Старым Новым годом 2020: открытки и лучшие пожелания

Общество и люди

Старый Новый год — хороший повод собраться с теми, кто вам дорог. Но даже если эти люди далеко, вы можете их поздравить.

«ФАКТЫ» собрали для вас подборку красивых поздравлений со Старым Новым годом.

Хоть он и старый, но все-таки — новый,

К новым событиям в жизни готовый,

С праздником этим тебя поздравляю,

Счастья искристого очень желаю!

Новой любви очень доброй, красивой,

Верной и преданной, просто счастливой,

Чтоб на свидания бегать, любя,

Чтобы любил, обожал год тебя!

Много успехов тебе, вдохновений,

Очень серьезных и мудрых решений,

Роста в работе и в личных делах,

Птицу удачи в надежных руках!

***

Со Старым Новым годом поздравляю

И повториться в пожеланьях рад!

Тебе я в этот праздник пожелаю

От жизни получить больших наград!

Пусть будет у тебя здоровья много,

И денег — целый день не сосчитать,

И светлая просторная дорога,

И чтоб во сне не перестал летать!

Друзья чтоб никогда не позабыли,

А недруги не смели в душу лезть!

Чтоб мог любить, и чтоб тебя любили

За то, что ты на свете просто есть!

***

Мандарины съедены,

И вино распито,

Для шампанского фужеры

К счастью перебиты.

Голова не варит,

Печень притомилась,

Что же за событие

Снова вдруг случилось?

Снова праздник у ворот —

Это Старый Новый год…

С ним тебя мы поздравляем

И терпения желаем!

***

Праздник станет пусть красивым

В вашей жизни эпизодом.

Поздравляю вас любя

Я со Старым Новым годом.

Жизни сытной пожелаю,

Радости, тепла, добра,

Чтобы снежная тропинка

Вас к успеху привела.

Будет все пускай в порядке,

Не болеет пусть никто,

А азарта, оптимизма

Хватит пусть вам на лет сто.

***

Этот Старый Новый год

Пусть обиды унесет,

И подарит радость, ласку,

Окунет вас в счастье, сказку!

Смоет грусть или тоску,

Принесет вам красоту,

И спокойствие, и мир,

На душе лишь счастья пир!

Пусть исполнятся мечты,

Что желаете так вы,

Только нежности, любви,

И здоровья, доброты!

Также читайте подборку смс-поздравлений со Старым Новым годом.

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