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Общество и люди

Поздравления со Старым Новым годом 2020: открытки и лучшие пожелания

15:15 13 января 2020 435
Старый Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старый Новый год — хороший повод собраться с теми, кто вам дорог. Но даже если эти люди далеко, вы можете их поздравить.

«ФАКТЫ» собрали для вас подборку красивых поздравлений со Старым Новым годом.

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Старый Новый год

Хоть он и старый, но все-таки — новый,
К новым событиям в жизни готовый,
С праздником этим тебя поздравляю,
Счастья искристого очень желаю!

Новой любви очень доброй, красивой,
Верной и преданной, просто счастливой,
Чтоб на свидания бегать, любя,
Чтобы любил, обожал год тебя!

Много успехов тебе, вдохновений,
Очень серьезных и мудрых решений,
Роста в работе и в личных делах,
Птицу удачи в надежных руках!

Старый Новый год

***
Со Старым Новым годом поздравляю
И повториться в пожеланьях рад!
Тебе я в этот праздник пожелаю
От жизни получить больших наград!

Пусть будет у тебя здоровья много,
И денег — целый день не сосчитать,
И светлая просторная дорога,
И чтоб во сне не перестал летать!

Друзья чтоб никогда не позабыли,
А недруги не смели в душу лезть!
Чтоб мог любить, и чтоб тебя любили
За то, что ты на свете просто есть!

Старый Новый год

***
Мандарины съедены,
И вино распито,
Для шампанского фужеры
К счастью перебиты.

Голова не варит,
Печень притомилась,
Что же за событие
Снова вдруг случилось?

Снова праздник у ворот —
Это Старый Новый год…
С ним тебя мы поздравляем
И терпения желаем!

Старый Новый год

***
Праздник станет пусть красивым
В вашей жизни эпизодом.
Поздравляю вас любя
Я со Старым Новым годом.

Жизни сытной пожелаю,
Радости, тепла, добра,
Чтобы снежная тропинка
Вас к успеху привела.

Будет все пускай в порядке,
Не болеет пусть никто,
А азарта, оптимизма
Хватит пусть вам на лет сто.

***
Этот Старый Новый год
Пусть обиды унесет,
И подарит радость, ласку,
Окунет вас в счастье, сказку!

Смоет грусть или тоску,
Принесет вам красоту,
И спокойствие, и мир,
На душе лишь счастья пир!

Пусть исполнятся мечты,
Что желаете так вы,
Только нежности, любви,
И здоровья, доброты!

Старый Новый год

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