Украина

Появилось видео, как украинские спасатели работают на месте крушения самолета МАУ в Иране

Украинские специалисты, которые вылетели в Иран для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ, сбитого иранскими ПВО утром 8 января, проводили работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно сортировался багаж и личные вещи пассажиров, а также обеспечивалось освещение места проведения работ.

Кроме того, пишет «Радио Свобода», экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов.

Известный российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, отмечает, что на месте крушения МАУ было найдено подтверждение того, что лайнер поразила ракета.

«…найдены были не только следы (пробоины в конструктивных элементах) воздействия поражающих элементов осколочно-фугасной боевой части зенитной ракеты, но и сами поражающие элементы в «обшивке кресел», — уточняет эксперт.

Он описывает траекторию ракеты, осколки которой застряли в оборудовании кабины и в телах пилотов, которые должны проверить для выяснения посторонних металлических предметов.

Сотрудники ГСЧС на видео показали, что именно делали на месте крушения самолета.

По словам Данилова, спасатели, которые закончили часть работы, возвращаются в Украину. В Иране остаются те, кто занимается следствием, вопросами ДНК, специализированными службами.

Тем временем в СБУ сообщили, что начали расследование обстоятельств авиакатастрофы самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины»: «Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины».

Напомним, авиакатастрофа украинского «Боинга» рейса PS752, следовавшего маршрутом Тегеран-Киев (Борисполь), произошла утром 8 января. Все пассажиры и члены экипажа погибли, среди них было 11 украинцев.

Журналисты американского издания The New York Times по открытым источникам воссоздали роковой полет сбитого лайнера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter