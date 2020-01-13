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Старый Новый год 2020: короткие поздравления и открытки
В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем еще один веселый праздник — Старый Новый год. Снова можно начать жизнь с чистого листа, загадать желание и отправить открытку близкому человеку.
А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых смс-поздравлений со Старым Новым годом.
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Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!
***
Здравствуй, Старый Новый год!
Засевать идет народ,
Сеем, сеем, засеваем,
Счастья на весь год желаем.
***
Со Старым годом Новым
И чистым, светлым счастьем!
Событий суперовых,
И дней всегда прекрасных.
Поздравления со Старым Новым годом на украинском языке
На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.
***
Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!
***
Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і буде, з ким розділити щастя і радість душі.
Больше поздравлений со Старым Новым годом читайте здесь.
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