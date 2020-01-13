Общество и люди

Старый Новый год 2020: короткие поздравления и открытки

В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем еще один веселый праздник — Старый Новый год. Снова можно начать жизнь с чистого листа, загадать желание и отправить открытку близкому человеку.

А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых смс-поздравлений со Старым Новым годом.

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

Здравствуй, Старый Новый год!

Засевать идет народ,

Сеем, сеем, засеваем,

Счастья на весь год желаем.

***

Со Старым годом Новым

И чистым, светлым счастьем!

Событий суперовых,

И дней всегда прекрасных.

Поздравления со Старым Новым годом на украинском языке

На Старий Новий рік

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене — знайшлось.

***

Хай цей Старий Новий рік

Купу удачі тобі принесе!

Кіло посмішок, центнер сміху,

Тонни щастя і успіху!

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий Старий Новий рік!

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і буде, з ким розділити щастя і радість душі.

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