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Общество и люди

Старый Новый год 2020: короткие поздравления и открытки

19:19 13 января 2020 71
Старый Новый год
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В ночь с 13 на 14 января мы отмечаем еще один веселый праздник — Старый Новый год. Снова можно начать жизнь с чистого листа, загадать желание и отправить открытку близкому человеку.

А «ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых смс-поздравлений со Старым Новым годом.

Читайте также: Старый Новый год 2020: яркие открытки и душевные поздравления

Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!

Старый Новый год

***
Здравствуй, Старый Новый год!
Засевать идет народ,
Сеем, сеем, засеваем,
Счастья на весь год желаем.

Старый Новый год

***
Со Старым годом Новым
И чистым, светлым счастьем!
Событий суперовых,
И дней всегда прекрасных.

Старый Новый год

Поздравления со Старым Новым годом на украинском языке

На Старий Новий рік
Щоб поганий настрій втік.
Щоб все бажане збулось,
А загублене — знайшлось.

Старый Новый год

***

Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!

Старый Новый год

***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий Старий Новий рік!

Старый Новый год

***
Вітаю зі Старим Новим роком! Нехай старими, але незабутніми стануть добрі моменти минулого, нехай в новому році збільшаться минулі успіхи і буде, з ким розділити щастя і радість душі.

Старый Новый год

Больше поздравлений со Старым Новым годом читайте здесь.

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Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

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