Стиль жизни

Свое путешествие по странам Латинской Америки директор Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Борис Андресюк считает невероятно интересным. Вместе с женой Ларисой он побывал в Перу, Боливии, Аргентине и Бразилии. То, что его потрясло, Борис Павлович запечатлел на фото (и сейчас, и в прежних поездках фотосъемки нередко проходили в экстремальных условиях). Их можно увидеть на выставке «Світ крізь об’єктив», открывшейся в вузе, которым он руководит. О своем путешествии Борис Андресюк, к слову, являющийся членом Всемирной ассоциации фотохудожников, рассказал «ФАКТАМ».

«Эта поездка не только не расставила для меня точки над „і“, но породила еще больше вопросов»

— Борис Павлович, сколько же длилось ваше путешествие?

— Немногим больше двух недель. Сожалею, что времени было мало. Собираясь в поездку, всегда очень тщательно готовлюсь. Читаю исторические материалы о местах, овеянных тайнами, чтобы лично удостовериться в каких-то фактах. Ну, а главное — запечатлеть эти места на фото, ведь у меня страсть к фотографии. Обычно отправляюсь туда, куда другие порой даже не рискуют, и уже там стараюсь находить особенные ракурсы. Ради этого и еду. Быть праздным туристом мне давно уже неинтересно. Более того, ищу ответы на вопросы, которые не нашел в открытых источниках. Недавняя поездка не только не расставила для меня точки над «і», но породила еще больше вопросов.

— Имеете в виду древний город инков Мачу-Пикчу в Перу?

— Да, именно его. Мачу-Пикчу — таинственный город инков, построенный в середине XV века. Это главная достопримечательность, ради которой путешественники отправляются в Перу. Он находится примерно в ста километрах от столицы империи инков — города Куско — в горах на высоте 2450 метров над уровнем моря в таком укромном месте в Андах, что до него не смогли добраться даже испанские колонизаторы. Об этом городе стало известно в 1911 году благодаря американскому ученому из Йеля Хайрему Бингхему. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться информацией с чужаками. В 2007 году более 100 миллионов человек проголосовали за то, чтобы Мачу-Пикчу был включен в список семи чудес света.

Мачу-Пикчу включен в список семи чудес света

— До сих пор ученые ведут споры, когда и для чего этот город был создан.

— А самое главное — куда же делись люди (все до одного!), когда испанские колонизаторы начали завоевывать империю инков в 1532 году? Столицу Куско они захватили быстро, потому что инки, люди довольно-таки религиозные, подумали, будто к ним спустились боги, которым они поклонялись. Но, когда пришельцы начали их грабить и убивать, местные жители поняли, что это варвары. По одной из версий, колонизаторы только через 70 лет попали в Мачу-Пикчу, но там уже никого не застали. Ранее в этом городе жила высшая знать и ремесленники очень высокой квалификации — до полутора тысяч человек. Когда же они почувствовали опасность, ушли в неизвестном направлении. Просто исчезли. И вот я задался вопросом: возможно, это были люди, обладающие какими-то сверхспособностями? Ведь то, что я видел в империи инков, меня потрясло. Обычные люди, жившие в ХV веке и не обладавшие цивилизационными технологиями строительства, техникой и материалами, просто не могли бы все это построить! Например, храм Солнца на окраине Куско (он так и не был достроен) сооружали из камней весом от 30 до 100 тонн. А карьер находился в 16 километрах от места строительства этого храма.

Храм Солнца в Куско (Перу)

— Как же такие камни доставлялись к месту строительства?

— В том-то и дело. Это же не просто ровная местность, а горы. Катить или тащить по такой поверхности камни невозможно. И при этом ни кранов, ни грузовых машин у этих людей не было!

«Остается загадкой, почему жрецы не передали знания потомкам»

— Существует версия, что жрецы инков обладали сверхспособностями и могли превращать твердые фактуры в более мягкие, легкие, а потом — обратно, — продолжает Борис Павлович. — С тех пор в этих местах было много землетрясений. Три из них — невероятно разрушительные. Все вокруг было уничтожено! А памятники архитектуры инков как стояли, так и стоят. Причем вот что интересно. Искусные строители инки создавали свои сооружения… без раствора! Глыбы так плотно прилегают друг к другу, что даже лезвие ножа не входит. Когда читал до поездки о подобных загадках, мне это казалось неправдоподобным. Но, увидев, не мог поверить своим глазам. Блоки весом от 30 до 100 тонн подогнаны друг к другу словно глиняные! По мнению исследователей, камни вырезались из огромных плит и собирались, как пазлы. Еще одна интересная деталь. Камни в древних строениях укладывались под таким углом, что во время землетрясения смещались, а потом… снова становились на место.

— Как в сказке.

— К слову, меня волновал еще один вопрос: почему жрецы, если они обладали связью с внеземными цивилизациями, от которых получали сверхспособности, чтобы все это создавать, не передали свои знания потомкам? Почему сегодня жители Перу не создают ничего подобного? Почему они не обладают теми способностями, которые были у их предков? Попытался сам для себя на него ответить. И, думаю, дело вот в чем. Жрецы побоялись передавать сверхспособности. Попади эти секреты в руки колонизаторов, кто знает, как они ими воспользовались бы. Ведь могли погубить мир в неистребимой погоне к обогащению!

На канатной дороге в Боливии

— Читала, что Перу занимает второе место в мире по числу практикующих шаманов. Вы с ними общались?

— Конечно. Ради познания неизведанного и еду в такие места. Поднимаюсь в горы, куда другие не решаются взобраться. Останавливаюсь на ночлег в селениях, где, мягко говоря, бывает жутковато. Это места нетронутые, далекие от цивилизации и даже представления о ней. Что касается шаманов, они ведут себя отрешенно. Их очень трудно понять. Но то, что они обладают другими, нежели мы, возможностями, очевидно. Вообще, там места особой духовной силы. Например, стоишь на вершине Мачу-Пикчу и испытываешь ощущение полета. Кажется, что ты сбросил килограммов 50 веса, поднимаясь на высоту 2450 метров. Кстати, город Куско расположен еще выше — на высоте 3600 метров. Я же поднимался и на высоту 4500 метров. Мне хотелось снять семицветные горы. Правда, добираться туда пришлось с приключениями. На половине дороги на острых камнях пробило колесо в машине, и ехать в ночь без запаски стало опасно. Но очень хотелось увидеть эти горы. Пришлось оставить машину с гидом на том же месте, а дальше добираться автостопом. Стремительно темнело. Уже в вечернем свете открылись просто космические пейзажи, но я ждал настоящего света. И чудо произошло. Буквально на несколько секунд свинцовые облака разорвал луч света — и упал на горы. Это настоящее везение! Нужно было действовать очень быстро, так как все продолжалось буквально 30—40 секунд. Но я же ради этого туда поднимался. Это была удача фотохудожника — я в нее верю! После съемки мы спустились вниз и переночевали в глинобитном доме в селе с одним-единственным фонарем.

«Президент острова очень хотела, чтобы я стал крестным отцом ее трехлетней дочери»

— Большое впечатление произвел на меня Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак, расположенный в Андах на юго-западе Боливии. Он представляет собой высохшее доисторическое озеро площадью около 11 тысяч квадратных километров и славится напоминающими пустыню равнинами из ярко-белой соли, скальными образованиями и островами, на которых растет множество кактусов. Расположен он на высоте 3663 метров. Потрясающее место! Смотришь, а на земле соляные соты-шестигранники. Весь солончак в них.

— Вы побывали и на самом большом высокогорном судоходном озере Титикака?

— Да, оно расположено на границе Боливии и Перу. На озере около 40 островов. Я посетил тот, где живет племя урос, побывал в их жилищах. Они нас с женой одели в свою одежду. Президент острова, которую зовут Санта Мария Ева, очень хотела, чтобы я стал крестным отцом ее трехлетней дочери. У меня не было выхода. Я не был уверен, что в случае отказа смогу спокойно покинуть этот остров (улыбается). Пришлось все делать, как просили. А девочка очень хорошая, во всем помогала маме по хозяйству. Они нас с женой стали угощать. Правда, я есть не рискнул. Подавали черную курицу, яйца неведомых птиц… А вот тростник местный ел. И вот что интересно. Обратил внимание, что зубы у всех жителей ровные, белые, крепкие. Оказалось, секрет в том, что они едят сердцевину тростника.

«В племени урос, которое обитает на одном из островов озера Титикака, нас с женой одели в национальную одежду», - Борис Андресюк

— Читала, что Перу считается одной из гастрономических столиц мира. Вкус какого блюда вас больше всего поразил?

— Севиче. Это рыба, маринованная в соке лайма. Божественное блюдо! Если один раз его попробуешь, будешь заказывать потом каждый день, пока там находишься. Это блюдо есть и в киевских ресторанах. Я пробовал его здесь. Но по вкусу и даже виду это совсем разные блюда. Из напитков запомнился писко. Это водка из винограда — типа итальянской граппы. Я даже привез бутылку и угощал в Киеве друзей. Кстати, и в Перу, и в Аргентине цены приятно удивляют. В сравнении с киевскими они ниже как минимум в два раза.

«Отдых на море меня не интересует. Лежать целыми днями на пляже — настоящее наказание»

— Что вы еще привезли из путешествия?

— Килограммовую пачку чая мате. Я никогда не пью кофе. И где бы ни бывал, отовсюду привожу хороший чай. У меня в офисе собраны лучшие сорта. И когда ко мне приходят коллеги и друзья, они всегда знают, что я их угощу особенным чаем. А еще привез из Перу гончарную чашку. Она необычная — с трубкой в виде ложки. У инков принято заваривать чай прямо в такой чашке в форме кувшина. И, естественно, мы купили местные поделки — вязаные и вышитые вещи. Например, коврик, созданный представителями племени урос. Сейчас все эти вещи напоминают нам о путешествии. Конечно, самое главное — это фотографии. Их полторы тысячи! Они позволяют вспомнить ощущения, которые я испытал, находясь в этих странах. Маршрут был тяжелый, но очень интересный.

— Ваши фотографии из путешествия впечатляют. Не было никаких ограничений на съемку в Мачу-Пикчу?

— Знаете, во многих местах сейчас запрещают снимать с дронов. А что касается съемок в Мачу-Пикчу… Я начинаю раскладывать штатив. Тут же ко мне подходят двое блюстителей порядка и предупреждают, что со штативом снимать запрещено. Но все же мне удалось сделать профессиональные снимки. Ради этого я и ехал в такую даль! С 2007 года, когда Мачу-Пикчу вошел в семерку новых чудес света, желающих посетить его становится все больше, поэтому билеты на определенную дату нужно покупать заранее. Количество посещений в день лимитировано.

— Чем вас поразила Аргентина?

— Перелет в Буэнос-Айрес из Стамбула занял восемнадцать часов. Буэнос-Айрес мне очень понравился. Красивый город, с широкими проспектами, зеленый. Встретил он нас, правда, дождем. Там очень приветливые люди. Много красивых памятников. Не поверите, но на площади в центре города стоит памятник Тарасу Шевченко. Он был подарен аргентинцам украинской диаспорой. Потрясло кладбище с мавзолеями… И еще я очень хотел посмотреть водопад Игуасу. Это один из самых могучих водопадов в мире. И красивейших! Он состоит из 280 больших и малых водопадов.

Игуасу - один из самых могучих и красивейших водопадов в мире

— Судя по вашим фото, просто потрясающее зрелище.

— Это правда. Один из самых масштабных водопадов называется «Глотка дьявола». Когда ты стоишь и видишь, как с высоты более чем 80 метров падает шесть с половиной тонн воды в секунду — дух захватывает. Над водопадом можно увидеть радугу. А еще важно, как все продумано и организовано для туристов. Очень удобны мостики, с которых можешь все это наблюдать. Водопад находится на границе Аргентины и Бразилии, поэтому интересно посмотреть на него и в одной стране, и в другой. Мне удалось запечатлеть его из разных ракурсов. Конечно, понравилась и аргентинская кухня. Мясо и вино в Аргентине просто великолепные.

— Куда собираетесь отправиться в 2020 году?

— Отвечу так: «Куди Макар телят не ганяв», — продолжает Борис Андресюк. — То есть туда, куда редко ступает нога человека. Отдых на море меня не интересует вообще. Лежать целыми днями на пляже — для меня настоящее наказание. Проторенные туристические маршруты мне тоже неинтересны. Хочется увидеть и снять что-то необычное, интересное, а потом, конечно, рассказать об этом.

— Борис Павлович, как долго будет проходить фотовыставка ваших работ?

— До конца января. На ней можно увидеть новые работы большого размера — метровые и даже больше. К слову, мы проводили у нас в академии пленум Союза фотохудожников Украины. Шаг за шагом наша академия становится центром фотоискусства. Мне это приятно. Так что приглашаю ценителей прекрасного на выставку. Посетить ее можно бесплатно. Мои работы уже покупаются, и я этому рад. Своих студентов учу снимать профессионально, печатать и дизайнерски оформлять снимки. Только в этом случае работа фотографа может приносить доход. В мире, кстати, есть фотохудожники-миллионеры. В частности, мой кумир — австралийский фотохудожник Питер Лик. Ежегодно он продает фото на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Его мастерская в Лас-Вегасе занимает площадь около 30 тысяч квадратных метров. Там печатаются шедевры Питера Лика. Оттуда уже рассылаются по всему миру. Одним словом, это целое производство. Так что есть к чему стремиться. Я, например, слежу за всеми фотоновинками в мире. Покупаю эксклюзивную фотобумагу, которая гарантирует 70 лет качества. Подбираю соответствующие рамы. Друзья и коллеги говорят, что мои работы порой конкурируют с живописью. Для меня это высокая оценка, и я им за это благодарен.

— Творческого вдохновения вам, Борис Павлович, в Новом году!

— Спасибо. А я желаю читателям «ФАКТОВ», чтобы их дома украшали красивые пейзажи тех мест, где они были или хотели бы побывать.

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