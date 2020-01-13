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Институт национальной памяти потребовал снести знаменитую "Тачанку" в Каховке
В Институте национальной памяти, руководителем которого после отставки Владимира Вятровича стал Антон Дробович, потребовали от властей Каховки демонтировать памятник «Легендарная тачанка».
Как сообщает издание «Типичный Херсон», памятник, «символизирующий коммунистический тоталитарный режим», требуют демонтировать в кратчайшие сроки. Это же касается и «Девушки в шинели».
Издание сообщает, что ранее в Каховке снесли памятники Ленину и Фрунзе, а также демонтировали бюст Блюхера.
Судьбу «Легендарной тачанки» будут решать на внеочередной сессии Каховского горсовета 16 января. Издание не исключает, что возле памятника могут проводится акции протеста, поскольку жители города «не связывают „Тачанку“ с коммунистическим тоталитарным режимом, а воспринимают ее как визитную карточку города, памятник уникальной архитектуры, символ ежегодного фестиваля и велопробега».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации. Суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.
Фото из Википедии, автор Vikcos75.
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