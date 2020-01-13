23.82 / 24.12 26.31 / 26.79
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Институт национальной памяти потребовал снести знаменитую "Тачанку" в Каховке

16:49 13 января 2020 348
Памятник «Легендарная тачанка» в Каховке
Инф. «ФАКТОВ»

В Институте национальной памяти, руководителем которого после отставки Владимира Вятровича стал Антон Дробович, потребовали от властей Каховки демонтировать памятник «Легендарная тачанка».

Как сообщает издание «Типичный Херсон», памятник, «символизирующий коммунистический тоталитарный режим», требуют демонтировать в кратчайшие сроки. Это же касается и «Девушки в шинели».

Издание сообщает, что ранее в Каховке снесли памятники Ленину и Фрунзе, а также демонтировали бюст Блюхера.

Судьбу «Легендарной тачанки» будут решать на внеочередной сессии Каховского горсовета 16 января. Издание не исключает, что возле памятника могут проводится акции протеста, поскольку жители города «не связывают „Тачанку“ с коммунистическим тоталитарным режимом, а воспринимают ее как визитную карточку города, памятник уникальной архитектуры, символ ежегодного фестиваля и велопробега».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации. Суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Фото из Википедии, автор Vikcos75.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Такума Тани

Миниатюрная японская школьница оказалась 42-летним женатым мужчиной (фото, видео)

Деньги на погребение

Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера

Старый Новый год

Старый Новый год 2020: красивые поздравления и открытки

машина

Пьяные сотрудники СТО в Киеве разбили Range Rover клиента (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер