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«Добро пожаловать в Украину, уважаемая Хакамада!»: СБУ не нашла оснований для запрета въезда известной «крымнашистке»
Служба безопасности Украины ответила на запрос юриста Клима Братковского по поводу наличия запрета на въезд в страну гражданки России Ирины Хакамады. Об этом Братковский сообщает, на своей странице в Facebook.
«Органами СБ Украины по состоянию
«Добро пожаловать на Украину, уважаемая Хакамада! …СБУ претензий не имеет», — прокомментировал ответ спецслужбы Клим Братковский.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что художник меткой карикатурой высмеял несостоявшийся визит в Киев бизнес-тренера Ирины Хакамады.
Фото: forbes.ru
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