Украина

«Добро пожаловать в Украину, уважаемая Хакамада!»: СБУ не нашла оснований для запрета въезда известной «крымнашистке»

Служба безопасности Украины ответила на запрос юриста Клима Братковского по поводу наличия запрета на въезд в страну гражданки России Ирины Хакамады. Об этом Братковский сообщает, на своей странице в Facebook.

«Органами СБ Украины по состоянию на 10.01.2020 года решение по применению этого превентивного мероприятия касаемо данной иностранной гражданки не принималось», —ответили в Департаменте защиты национальной государственности СБУ на запрос юриста о наличии разрешения на въезд в Украины для Ирины Хакамады.

«Добро пожаловать на Украину, уважаемая Хакамада! …СБУ претензий не имеет», — прокомментировал ответ спецслужбы Клим Братковский.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что художник меткой карикатурой высмеял несостоявшийся визит в Киев бизнес-тренера Ирины Хакамады.

Фото: forbes.ru

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