С 1 января нардепы будут получать по 100 тысяч гривен в месяц: реакция сети

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С самого начала 2020 года зарплата народным депутатам Украины будет увеличена в 2,5 раза. Об этом бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил в Facebook. Причем Кабмин отмечает, что средняя зарплата в Украине до сих пор в три раза ниже, чем в Польше.
«По моей информации, с 1 января 2020 в 2,5 раза будет увеличена зарплата и народным депутатам Украины!!! Она будет превышать 100 000 гривен!
Эпоха бедности закончена, друзья!!! Точно говорю вам!" — написал Павел Розенко.
Также, по его словам, зарплаты топ-чиновников увеличились в среднем в 3,5−5 раз, но отменено постановление предыдущего правительства о повышении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Павел Розенко утверждает, что сегодня средняя зарплата в образовании — около 9 000 гривен.
Пост вызвал бурную реакцию сети — прозвучали обвинения и нынешнему, и предыдущему Кабмину.
Ранее сообщалось, что в 2020 году украинцев заставят копить на вторую пенсию.
Фото: from-ua.com
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