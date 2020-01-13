Деньги

До Польши еще расти и расти: эксперты сравнили зарплаты в Украине и странах Восточной Европы

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сравнили зарплату и безработицу в Украине с соседними странами. При этом недавно повысили выплаты трем категориям украинцев-пенсионеров.

«Информатор» сообщает, что по данным ведомства, в третьем квартале 2019 года средняя зарплата в Украине эквивалентна 382 евро. При этом в Латвии она составляет 1 091 евро, в Польше — 1 143 евро, в Чехии — 1 310 евро.

Если сравнивать с другими странами Европы, высоким остается и уровень безработицы. Для украинцев 15−70 лет он составил 7,3%. Для сравнения, в Чехии — 2,1%, в Германии — 3,1%. Но в Испании, Италия и Франции вопрос безработицы более острый, чем в Украине.

При этом в Минэкономики считают, что в Украине темпы роста реальной заработной платы существенно выше, чем темпы роста производительности труда.

Ранее сообщалось, что украинцев впечатлила зарплата главы «Укрпочты».

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