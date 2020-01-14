Шоу-бизнес

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Примадонна постсоветской эстрады Алла Пугачева решила поздравить фанатов со Старым Новым годом, разместив на своей странице в Instragram праздничное поздравление.

«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится»,— написала артистка.

Но некоторых подписчиков ее фотография ввела в состояние неподдельного шока. Они не поверили в то, что это сама Алла Борисовна.

«Это кто??? Явно не Пугачева», «Это не Алла»,— написали озадаченные фолловеры.

Впрочем, комментарий Николая Баскова расставил все на свои места.

«С праздником невероятно красивая и всеми любимая»,— написал крымнашист Николай.

После этого большинство фолловеров восхитились явными изменениями во внешности легендарной исполнительницы.

«Прекрасная Алла»; «Вы прекрасно выглядите, сильная женщина, восхищаюсь»; «Красотка на все века», «Со старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие Вашей любимой семьи», «Красотка класс!», «И вас с праздником Алла, выглядите потрясающе», — посыпались поздравления.

К тому же фанаты отметили, что еще раз убедились, насколько сильно меняет женщину семейное счастье.

Действительно, в последнее время Алла Пугачева беспрестанно радует своих фанатов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не так давно артистка вместе с молодым супругом и двумя детишками отправилась в кино. В тот вечер Пугачева продемонстрировала по-настоящему модный и стильный образ, в котором певица стала выигрышно смотреться даже на фоне Максима Галкина.

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