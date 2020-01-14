- 07:15 Погодные качели: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
- 07:06 Предпринимателям резко повышают штрафы: сколько придется платить
- 06:57 День Василия: яркие открытки и душевные поздравления с именинами
- 06:55 «Наконец-то нормальное фото!»: Волочкову похвалили за трогательный снимок с дочкой
- 06:42 "Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники
- 05:53 Пенсионная катастрофа: стало известно, почему половина работающих украинцев останется без выплат
- 05:28 Старый Новый год 2020: лучшие поздравления в стихах и прозе
- 05:21 Крушение самолета МАУ: эксперты идентифицировали первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе
- 04:57 В РФ сообщили об аресте украинского миллионера: стали известны детали
- 04:14 Голой попой в турникет: по всему миру весело прошел флешмоб "в метро без штанов"
- 03:20 Потоп в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: появились эксклюзивные фото с места ликвидации аварии
- 02:40 С наркотиками в носках: под Киевом водитель Nissan выехал на встречку и столкнулся со Skoda
"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)
Примадонна постсоветской эстрады Алла Пугачева решила поздравить фанатов со Старым Новым годом, разместив на своей странице в Instragram праздничное поздравление.
«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится»,— написала артистка.
Но некоторых подписчиков ее фотография ввела в состояние неподдельного шока. Они не поверили в то, что это сама Алла Борисовна.
«Это кто??? Явно не Пугачева», «Это не Алла»,— написали озадаченные фолловеры.
Впрочем, комментарий Николая Баскова расставил все на свои места.
«С праздником невероятно красивая и всеми любимая»,— написал крымнашист Николай.
После этого большинство фолловеров восхитились явными изменениями во внешности легендарной исполнительницы.
«Прекрасная Алла»; «Вы прекрасно выглядите, сильная женщина, восхищаюсь»; «Красотка на все века», «Со старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие Вашей любимой семьи», «Красотка класс!», «И вас с праздником Алла, выглядите потрясающе», — посыпались поздравления.
К тому же фанаты отметили, что еще раз убедились, насколько сильно меняет женщину семейное счастье.
Действительно, в последнее время Алла Пугачева беспрестанно радует своих фанатов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не так давно артистка вместе с молодым супругом и двумя детишками отправилась в кино. В тот вечер Пугачева продемонстрировала по-настоящему модный и стильный образ, в котором певица стала выигрышно смотреться даже на фоне Максима Галкина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)
Лучше не откладывать: в ПФУ разъяснили, в течение какого времени можно получить пенсию умершего пенсионера
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт