Крушение самолета МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана (фото)

Украина

Украинские спасатели, проводившие работы по исследованию обломков «Боинга» в Иране, вернулись в Украину.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, разместив на страничке в социальных сетях фотографии из аэропорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что борт Минобороны вернется из Ирана в Украину только после завершения всех процедур и только после того, как украинская сторона сможет забрать тела всех погибших в авиакатастрофе украинцев — двоих пассажиров и девятерых членов экипажа «Боинга» МАУ.

Фото со странички ГосЧС в Facebook.

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