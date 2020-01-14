23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мальчик: Владимир Остапчук заинтриговал сеть рождением сына

12:21 14 января 2020 566
Владимир Остапчук
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий Владимир Остапчук, которому после развода приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной, заинтриговал сеть новостью о рождении сына. Вова опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в клинике в больничном халате и чепчике на голове. Но почему-то без штанов.

«Поздравляйте, мальчик И это только вторая неделя нового года!», — заинтриговал Остапчук подписью под фото. Подписчики принялись поздравлять его с рождением сына.

Сам Владимир прямо на вопросы не отвечает, сохраняя интригу. Не исключено, что фото сделано на съемочной площадке и Владимир не упустил возможности попиариться.

Напомним, Остапчук шокировал заявлением о разводе после почти 12 лет брака. С бывшей супругой Еленой Войченко они воспитывают дочь Эмилию и сына Эвана. Причин развода пара не называют. В тусовке ходили слухи о романах Остапчука на стороне.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 38-летняя певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Вместе с дочкой Златой она встретила первый день Нового года дома.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

мужчина

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

Синий маникюр

Новые тренды в маникюре: цвет 2020 года, советы по сочетанию оттенков (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер