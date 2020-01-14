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Мальчик: Владимир Остапчук заинтриговал сеть рождением сына
Известный телеведущий Владимир Остапчук, которому после развода приписывали роман с актрисой Ксенией Мишиной, заинтриговал сеть новостью о рождении сына. Вова опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в клинике в больничном халате и чепчике на голове. Но почему-то без штанов.
«Поздравляйте, мальчик И это только вторая неделя нового года!», — заинтриговал Остапчук подписью под фото. Подписчики принялись поздравлять его с рождением сына.
Сам Владимир прямо на вопросы не отвечает, сохраняя интригу. Не исключено, что фото сделано на съемочной площадке и Владимир не упустил возможности попиариться.
Напомним, Остапчук шокировал заявлением о разводе после почти 12 лет брака. С бывшей супругой Еленой Войченко они воспитывают дочь Эмилию и сына Эвана. Причин развода пара не называют. В тусовке ходили слухи о романах Остапчука на стороне.
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