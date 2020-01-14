Рада сделала первый шаг к отмене монополии адвокатов

Украина

Во вторник, 14 января, на первом пленарном заседании в 2020 году, Верховная Рада утвердила постановление «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».

Документ, в частности, предлагает новую редакцию статьи 131−2 Основного закона: «Для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. Независимость адвокатуры гарантируется. Основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине определяются законом. Только адвокат осуществляет защиту лица от уголовного обвинения».

Из статьи предлагается исключить слова о том, что «исключительно адвокат представляет другое лицо в суде». За этот документ проголосовали 295 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что нардепы займутся законопроектом о рынке земли лишь после голосования за важные проекты законов, оставшиеся во втором чтении с 2019 года. В противном случае, по его мнению, работа Рады может быть заблокирована.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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