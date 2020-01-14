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Украина

Арахамия рассказал, когда Рада займется рынком земли

12:58 14 января 2020 122
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины, в повестке дня первого в 2020 году заседания которой нет земельного вопроса, может заняться законопроектом о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения после голосования по всем важным проектам законов, оставшимся во втором чтении с 2019 года.

Как передает «Укринформ», такое предположение озвучил руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент», — заявил он журналистам в кулуарах парламента.

Напомним, что согласно проекту закона о земле, запрет на ее продажу предлагают отменить с 1 октября 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2019 года под зданием парламента состоялись массовые акции протеста противников продажи земли сельскохозяйственного назначения. Во время столкновений пострадали как протестующие, так и правоохранители.

Кстати, и 14 января 2020 года полиция усилила меры безопасности под Радой, у которой анонсировались массовые мероприятия.

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