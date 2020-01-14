Украинцы стали меньше ездить в Россию: обнародованы свежие данные

Украина

В 2019 году украинцы меньше ездили в Россию, нежели годом ранее. Ранее в СБУ и Минобороны в очередной раз призвали украинцев воздерживаться от поездок в РФ, на оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Согласно данным, обнародованным МВД Украины, пассажиропоток на российско-украинской границе по сравнению с 2018 годом снизился на 10 процентов — с 11 миллионов до менее 10 миллионов человек. «При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше — 7 млн человек», — говорится в сообщении. Существенно уменьшилось и количество граждан, которые пересекали границу с Беларусью и Молдовой — на 9 процентов и 6,1 процента соответственно.

Всего же пограничники в 2019 году осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан — более 102 млн человек. 20,6 млн человек, пересекающих украинскую границу, пользовались самолетами — это на 23 процента больше, чем в 2018 году. Их них украинцев — более 15 миллионов, что на 30 процентов больше, чем годом ранее. Морским транспортом воспользовались почти 400 тысяч украинцев.

В то же время сообщается, что пассажиропоток на сухопутных участках границы Украины со странами Евросоюза остался на уровне 2018 года и составил более 36,7 млн человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 марта 2020 года украинцам будет запрещено ездить в Россию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей. Для поездки в РФ будет необходимо оформлять загранпаспорт.



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