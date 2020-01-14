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Милованову запретили общаться с людьми: министр назвал причину
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, ранее рассказавший о своей зарплате, заявил, что медики запретили ему общаться с людьми.
Как передают «Українські Новини», так Милованов объяснил журналистам свой отказ общаться с ними после пресс-конференции. Он, в частности, сообщил, что в минувшие выходные в частной клинике ему провели операцию. «У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми», — заявил Милованов, не уточнив, какую операцию он перенес.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Тимофей Милованов вступил в публичную полемику с олигархом Игорем Коломойским. Последний назвал министра «дебилом» за слова о том, что номер «Квартала-95» о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой плохо повлияет на инвесторов. «Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу…», — ответил олигарху Милованов.
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