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Украина

Хотели поквитаться за смерть Сулеймани: обнародована шокирующая версия крушения украинского "Боинга" в Иране

16:49 14 января 2020 460
Место падения Боинга МАУ в Иране
Инф. «ФАКТОВ»

Следствие по делу об авиакатастрофе украинского «Боинга» МАУ в Иране должно установить, не был ли лайнер сбит преднамеренно, а не случайно, о чем заявляли иранские власти. Кстати, после авиакатастрофы озвучивалась версия, что лайнер могли сбить в качестве «предупреждения Зеленскому».

Как сообщает «Украинская правда», о дальнейшем расследовании причин авиакатастрофы заявил помощник украинского президента Андрей Ермак. «Было несколько версий. Версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты», — заявил Ермак.

Он также отметил, что для установления истинных причин катастрофы в Иране остались украинские специалисты. «Несмотря на признание иранской стороной самого факта того, что самолет сбили, заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом», — добавил он.

Кстати, об умышленном залпе по пассажирскому «Боингу» из ЗРК говорил и журналист Касим Аль-Мадхаджи Аль-Ахваз. Как сообщает «РБК-Украина», об этом он написал в своем Twitter, отметив, что на борту рейсом PS752 мог находится человек, который рассказал США о прилете в Багдад руководителя подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Кассема Сулеймани.

«Когда командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджи-заде узнал, что человек, который слил информацию, которая привела к гибели Касема Сулеймани, в сопровождении своей жены садился в аэропорту на рейс в Украину, то сказал: „Биарш пайн, визнеш“ (убейте его, сбейте [самолет])» — написал журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разработчик РЛС Андрей Горбачевский раскритиковал версию иранских военных о том, что пассажирский «Боинг» сбили из-за ошибки. По его словам, лайнер летел в выделенном для гражданских объектов коридоре. По его словам, спутать пассажирский самолет с крылатой ракетой, якобы выпущенной США, не мог бы никто ни при каких обстоятельствах.

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