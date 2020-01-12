"Пьяная обезьяна с гранатой": эксперт раскритиковал версию Ирана о причинах катастрофы "Боинга"

Украина

Разработчик РЛС Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования катастрофы украинского Boeing в Иране. По его словам, украинский лайнер летел в выделенном для гражданских объектов коридоре и это должно было показать иранским военным, что это не военный, а гражданский самолет.

«Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору. Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер», — сказал он, пишет «Новая газета».

Далее, уточняя, что Иран мог установить на своих ЗРК свою систему распознавания гражданских лайнеров и таким образом заявил о вероятности «помех», которые помешали распознать украинский лайнер, но при том — существуют и другие системы защиты и предотвращения подобных ЧП, Горбачевский сказал: «Совершенно верно. Поэтому я могу только повторить, что ошибка грубейшая. Невероятная».

На вопрос журналиста газеты, что «Иран утверждает, что пассажирский Boeing приняли за крылатую ракету США. Их вообще можно перепутать?», российский разработчик сообщил: «Перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. Разве что это была не просто „обезьяна с гранатой“, а пьяная обезьяна с гранатой».

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Иране признали, что украинский самолет МАУ с 176 людьми на борту бил сбит ракетой, выпущенной иранскими силами ПВО. Пуск ракеты в Иране назвали непредумышленным.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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