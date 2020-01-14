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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Горец" покончил с собой (фото)

22:11 14 января 2020 847
Кадр из сериала «Горец»&nbsp;— Стэн Кирш и Эдриан Пол
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У себя дома в Лос-Анджелесе был найден мертвым американский актер Стэн Кирш. Ему был 51 год. Тело нашла жена Стэна Кристин Грин. Как сообщает TMZ, Кирш покончил с собой, повесившись в ванной.

Актер наиболее известен по роли Ричи Райана в культовом сериале 1990-х годов «Горец». Он снялся также в одном из эпизодов сериала «Друзья» и в сериале «Главная больница».

Стэн был не только актером, но и преподавал актерское мастерство.

Стэн снимался в сериале "Друзья"

В сериале "Горец" Кирш играл вместе с Эдрианом Полом

Кирш с женой

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США умер знаменитый режиссер Константин Бромберг, снявший «Электроника» и «Чародеев».

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