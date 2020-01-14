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Звезда сериала "Горец" покончил с собой (фото)
У себя дома в Лос-Анджелесе был найден мертвым американский актер Стэн Кирш. Ему был 51 год. Тело нашла жена Стэна Кристин Грин. Как сообщает TMZ, Кирш покончил с собой, повесившись в ванной.
Актер наиболее известен по роли Ричи Райана в культовом сериале 1990-х годов «Горец». Он снялся также в одном из эпизодов сериала «Друзья» и в сериале «Главная больница».
Стэн был не только актером, но и преподавал актерское мастерство.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США умер знаменитый режиссер Константин Бромберг, снявший «Электроника» и «Чародеев».
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