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Помощь жителям оккупированных территорий и азартные игры: онлайн-трансляция заседания Рады 15 декабря
В среду, 15 января, народным депутатам Украины, накануне утвердившим документ с требованием к Ирану принести официальные извинения за трагедию украинского «Боинга» МАУ, предложат включить в повестку дня и направить в Конституционный суд проект закона о внесении изменений в Основной закон относительно децентрализации власти.
Также в повестку дня внесен законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (повторное первое чтение). В первом чтении предлагается рассмотреть проект закона о внесении дополнения в статью 14 Закона «О бесплатной правовой помощи» (относительно жителей временно оккупированных территорий), а во втором чтении — законопроект о полном общем среднем образовании.
Заседание начнется в 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 января Рада приняла постановление «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)». Из статьи Основного закона предлагается исключить положение, что лишь адвокат имеет право представлять «другое лицо» в суде.
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