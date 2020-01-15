Украина

Диджитализация провалилась: в сети показали видео подготовки Рады к принятию закона о рынке земли

Верховная Рада готовится к рассмотрению закона о рынке земли, который спровоцировал перекрытие улиц в центре Киева. В сети показали сравнительные таблицы к законопроекту, подготовленные для раздачи каждому народному депутату.

Судя по видео, помощникам народных депутатов придется нелегко — каждый комплект сравнительных таблиц упакован в увесистую коробку формата А4.

Автор кадров искренне возмущен таким расточительством — ведь для изготовления бумаги для сравнительных таблиц пришлось уничтожить сотни деревьев.

И это при том, что с самого начала своей работы новое парламентское большинство обещало перевести работу в цифровой формат — чтобы депутаты могли работать с поправками с использованием гаджетов.

Напомним, ранее стало известно, что законопроектом о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения Рада может заняться после голосования по всем важным проектам законов, оставшимся во втором чтении с 2019 года. В финальной версии законопроекта о рынке земли введут трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках.

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