Макгрегор — Серроне: прогнозы букмекеров на супербой UFC

Спорт

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena, способной вместить 20 тысяч зрителей, пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246.

Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором Макгрегором (21 победа, 4 поражения) и американцем Дональдом Серроне (36 побед, 13 поражений). Приблизительное начало поединка — в воскресенье, 19 января, в 06:30 по киевскому времени.

В предстоящем бою ведущие украинские и мировые букмекеры видят очевидным фаворитом ирландца, предлагая следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа Макгрегора — 1,32, победа Серроне — 3,65. Досрочная победа Макгрегора — 1,44, победа Макгрегора по очкам — 8,0, досрочная победа Серроне — 4,50, победа Серроне по очкам — 9,0.

Parimatch: победа Макгрегора — 1,31, победа Серроне — 3,80. Досрочная победа Макгрегора — 1,53, победа Макгрегора по очкам — 9,0, досрочная победа Серроне — 7,50, победа Серроне по очкам — 11,0.

1xbet: победа Макгрегора — 1,275, ничья — 61,0, победа Серроне — 3,74. Досрочная победа Макгрегора — 1,46, победа Макгрегора по очкам — 6,85, досрочная победа Серроне — 6,50, победа Серроне по очкам — 12,50.

Bet365: победа Макгрегора — 1,30, ничья — 81,0, победа Серроне — 3,50. Досрочная победа Макгрегора — 1,44, победа Макгрегора по очкам — 9,50, досрочная победа Серроне — 4,75, победа Серроне по очкам — 9,50.

William Hill: победа Макгрегора — 1,33, победа Серроне — 3,30. Досрочная победа Макгрегора — 1,50, победа Макгрегора по очкам — 9,0, досрочная победа Серроне — 8,0, победа Серроне по очкам — 10,0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что билеты на супербой Макгрегор — Серроне, поступившие в продажу 22 декабря, были раскуплены за один день.

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