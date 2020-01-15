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Мир

Испанский полицейский шокировал сеть жестокостью по отношению к котенку (видео)

12:11 15 января 2020 255
Котенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей сети шокировало видео, которое опубликовала испанская организация по защите прав животных PACMA. Ролик был снят в городе Ла-Корунья на севере Испании школьниками, выходившими в этот момент из автобуса.

Как сообщает издание Daily Star, на видео полицейский несколько раз отшвыривает ногой беспомощного раненого котенка, который за несколько секунд до этого попал под колеса машины. Таким образом страж порядка освобождает дорогу для проезда автомобилей. Котенок извивается от боли, безуспешно пытаясь встать на лапки.

Как сообщили сотрудники организации, позже зверек скончался от полученных травм."Раненому котенку, который был сбит, не только не оказали помощь, но полицейский еще и несколько раз, безо всякого сострадания, пнул его ногой, чтобы сдвинуть с места", — подписано видео.

PACMA требует расследование инцидента и привлечения к ответственности виновного, проявившего такую жестокость по отношению к животному.
Пост, ставший вирусным, вызвал бурю эмоций в соцсетях. «Отношение к животным прямо характеризует человека», «Шокирующее поведение», «Он мог бы попытаться помочь и отвезти его к ветеринару», «Надеюсь, однажды он окажется в такой же ситуации и кто-то вытолкает его прочь, чтобы уделить внимание чему-то гораздо более важному — транспорту» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующем видео, в котором бабушка, спасая свою кошку, поставила под угрозу жизнь семилетнего внука.

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