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Обращение Путина Федеральному собранию изобразили меткой карикатурой
Ежегодное послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, которое в РФ транслировали и на уличных медиафасадах, художник Сергей Елкин высмеял меткой карикатурой.
На карикатуре для The Insider карикатурист нарисовал Путина, вещающего из утюга.
Тем временем ресурс «Лентач» опубликовал в Twitter фотографии домов, на фасаде которых показывали Путина.
Под этим постом интернет-пользователи вспоминали произведение Джорджа Оруэлла и его произведение «1984» с Большим братом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Елкин изобразил меткой карикатурой Путина-«миротворца», который взялся мирить противоборствующие стороны в Ливии, но так и не преуспел в этом.
Фото МБХ Медиа.
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