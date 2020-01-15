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Мир

Обращение Путина Федеральному собранию изобразили меткой карикатурой

14:15 15 января 2020 27
Карикатура Елкина на Путина
Инф. «ФАКТОВ»

Ежегодное послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, которое в РФ транслировали и на уличных медиафасадах, художник Сергей Елкин высмеял меткой карикатурой.

На карикатуре для The Insider карикатурист нарисовал Путина, вещающего из утюга.

Тем временем ресурс «Лентач» опубликовал в Twitter фотографии домов, на фасаде которых показывали Путина.

Под этим постом интернет-пользователи вспоминали произведение Джорджа Оруэлла и его произведение «1984» с Большим братом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Елкин изобразил меткой карикатурой Путина-«миротворца», который взялся мирить противоборствующие стороны в Ливии, но так и не преуспел в этом.

Фото МБХ Медиа.

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