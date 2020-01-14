23.88 / 24.18 26.41 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Миротворца» Путина изобразили меткой карикатурой

15:04 14 января 2020 133
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Инициативу президента РФ Владимира Путина по урегулированию вооруженного конфликта в Ливии едко высмеяли в карикатуре, которую опубликовал Telegram-канал Elkin Cartoons.

В Москве прошли переговоры между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Посредниками при встрече выступили Россия и Турция. Переговоры прошли безрезультатно — Хафтар отказался подписывать соглашение с Сараджем и заявил, что будет «сражаться до достижения победы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она целенаправленно обостряет ситуацию в Ливии. По его словам, в Ливии есть 2 000 наемников из ЧВК Вагнера. Известно, что Россия поддерживает Ливийскую национальную армию под командованием Халифы Хафтара.

Фото: ТАСС

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

кассовый аппарат

Предпринимателям резко повышают штрафы: сколько придется платить

Пенсия в Украине

Пенсионная катастрофа: стало известно, почему половина работающих украинцев останется без выплат

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер