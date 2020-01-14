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«Миротворца» Путина изобразили меткой карикатурой
Инициативу президента РФ Владимира Путина по урегулированию вооруженного конфликта в Ливии едко высмеяли в карикатуре, которую опубликовал Telegram-канал Elkin Cartoons.
В Москве прошли переговоры между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и представителями Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Посредниками при встрече выступили Россия и Турция. Переговоры прошли безрезультатно — Хафтар отказался подписывать соглашение с Сараджем и заявил, что будет «сражаться до достижения победы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она целенаправленно обостряет ситуацию в Ливии. По его словам, в Ливии есть 2 000 наемников из ЧВК Вагнера. Известно, что Россия поддерживает Ливийскую национальную армию под командованием Халифы Хафтара.
Фото: ТАСС
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