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Украина

Разведка предупредила о снайперах боевиков в штатском на Донбассе

14:19 15 января 2020 147
Снайпер
Инф. «ФАКТОВ»

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, ранее рассказавшем, как на оккупированных территориях Донбасса используют офицеров российских спецслужб для поиска боевиков-дезертиров, сообщили о новой снайперской тактике российско-оккупационных войск.

Разведка сообщает, что передовые позиции противника укрепляют боевиками, которые с начала этого года начали возвращаться в ОРДЛО после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

«Из числа указанных лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей. Таким образом, противник пытается скрыто наносить потери личному составу подразделений Объединенных сил и не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения», — сообщают в Минобороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская разведка зафиксировала прибытие на Донбасс сводных мобильных снайперских групп, которые были подготовлены российскими офицерами.

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