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Боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку представителей так называемого «МГБ ЛНР» завербовать чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области. Ранее появилась информация о массовом бегстве боевиков «ЛНР» со службы.
Пресс-служба СБУ информирует, что силовики квазиреспублики задержали юриста во время его поездки в оккупированный Луганск. Боевиков привлек факт работы мужчины в государственной структуре, а также то, что его отец работает в одной из высших судебных инстанций Украины.
Боевики «ЛНР» заставили чиновника подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать и передавать им информацию о работе своей структуры, правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также информировать о служебной деятельности отца. Инструктировать «агента» собирались по телефону.
Сразу после возвращения на территорию, подконтрольную украинской власти, чиновником заинтересовалась контрразведка СБУ.
Проверка показала, что юрист не совершил действий в ущерб государственной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что в сети появились печальные фото новогоднего Алчевска.
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