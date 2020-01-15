Боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста

Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли попытку представителей так называемого «МГБ ЛНР» завербовать чиновника одного из региональных подразделений Министерства юстиции в Луганской области. Ранее появилась информация о массовом бегстве боевиков «ЛНР» со службы.

Пресс-служба СБУ информирует, что силовики квазиреспублики задержали юриста во время его поездки в оккупированный Луганск. Боевиков привлек факт работы мужчины в государственной структуре, а также то, что его отец работает в одной из высших судебных инстанций Украины.

Боевики «ЛНР» заставили чиновника подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать и передавать им информацию о работе своей структуры, правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также информировать о служебной деятельности отца. Инструктировать «агента» собирались по телефону.

Сразу после возвращения на территорию, подконтрольную украинской власти, чиновником заинтересовалась контрразведка СБУ.

Проверка показала, что юрист не совершил действий в ущерб государственной безопасности Украины.

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