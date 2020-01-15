Для нормальной работы печени нужны животные белки: мясо, рыба, сливочное масло, яйца, — врач

Прямая линия

Даже человек, равнодушный к вкусной еде, во время зимних праздников дает слабину. Изысканный салат из руколы и авокадо, запеченная буженина в новогоднюю ночь, на Рождество кутья и аппетитный гусь, и каждый день множество деликатесов, сладостей и экзотических фруктов — как удержаться? Но часто после обильных трапез страдает пищеварение, иногда даже приходится обращаться к гастроэнтерологу. Как восстановить работу печени? Какие продукты помогут снизить холестерин? Чем могут навредить свежевыжатые соки? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответила гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко.

«Рыбу лучше готовить без сковородки»

*— Здравствуйте, Людмила Владимировна! Звонит Надежда Семеновна из Киева, 67 лет. После новогодней ночи чувствую тяжесть в правом подреберье. В молодости у меня был гепатит А, и я подозреваю, что печени «не понравился» праздничный стол. Что именно не стоит употреблять?

— При заболеваниях печени не рекомендуется алкоголь. Но если вы перенесли гепатит А в молодости, то печень давно восстановилась. А вот при гепатите В или С, особенно в активной фазе, и повышенных печеночных показателях спиртное абсолютно противопоказано, причем независимо от крепости — даже пиво.

А есть можно все, что нравится и не вызывает расстройство пищеварения: вздутие живота, отрыжку, тошноту, неустойчивый стул. Печень любит вкусную еду. Ее клетки строятся в основном из животного белка, поэтому для нормальной работы нужны богатые им продукты — мясо, рыба, яйца, сливочное масло, сметана (жирностью 10—15 процентов). Вопреки устоявшемуся мнению, «холостое» обезжиренное питание печень не любит.

— Я съела много жареного мяса и рыбы.

— Жареное вообще вредно, особенно рыба: при жарке она вбирает до 20 процентов жира. Сегодня столько возможностей готовить вкусно без сковородки, используя мультиварку или микроволновку, либо обычную духовку. Запечь блюдо можно в фольге или приготовить в стеклянной посуде, где еда будет томиться в собственном соку. Особенно вкусно мясо, которое предварительно маринуем в гранатовом соке или с кусочками киви, либо просто сбрызгиваем лимонным соком. Фруктовые кислоты смягчают структуру мяса, расщепляют белковые связи. Пища легче переваривается даже теми, у кого есть проблемы с пищеварением. Улучшить вкус блюда помогут морковь и лук, которые «дружат» с мясом и рыбой.

*— К вам обращается Тамила из Нежина Черниговской области. Хочу приучить семью к свежевыжатым сокам, но муж отказывается. Говорит, лучше съесть яблоко или апельсин. Кто прав?

— Соки — не такая полезная еда, как кажется. Человеку трудно съесть сразу два апельсина, одно яблоко и морковь, а в виде сока — запросто. Но это удар по пищеварительной системе, которая может «поломаться». Если любите соки, не пейте их натощак — только после еды, причем разбавленные водой.

*— Тамара из Харьковской области. Замечаю, как после праздничного застолья на шее появляются небольшие шершавые пятнышки. Аллерголог говорит, что это ложная аллергия, и советует обратиться к гастроэнтерологу. Почему?

— Конечно, вам стоит обследоваться. Высыпания могут возникать в ответ на употребление определенной еды, например, экзотических фруктов. Но не спешите винить пищеварительную систему. Она работает, как своеобразный химический комбинат, очищающий организм. Когда аллергологи и дерматологи рекомендуют проверить печень, нужно понимать, что печеночные клетки не провоцируют аллергию. Наоборот, они расщепляют токсины, превращают вредное в безопасное.

— Это может быть реакция на пищевые добавки — стабилизаторы, консерванты, пищевые красители?

— Вряд ли. Под «ешками» нередко скрываются обыкновенная лимонная или аскорбиновая кислота, картофельный либо кукурузный крахмал (он используется как стабилизатор). Не надо бояться и пальмового масла, о котором ходит столько страшилок: его не настолько много, чтобы навредить. Как раз добавление пальмового масла в мороженое или конфеты придает им воздушность, приятный обволакивающий вкус.

— Прямая линия? Любовь из Чернигова, 21 год. Когда начинаю нервничать, мне всегда хочется в туалет. Прочитала в Интернете, что так проявляется синдром раздраженного кишечника. Что при этом делать?

— Не спешите ставить себе диагноз. Когда человек нервничает, биологически активные вещества выбрасываются в кровь, запуская каскад реакций, и возникает, как говорят в народе, медвежья болезнь — приходится бежать в туалет. Надо сдавать экзамен, а человек не может отойти от унитаза. И чем больше старается успокоиться, тем сильнее усугубляется ситуация. Чтобы с ней справиться, нужно обратиться к врачу, и он назначит препараты. Их необходимо принимать перед предстоящим важным событием.

Синдром раздраженного кишечника — заболевание, которое должны лечить гастроэнтеролог и психотерапевт. Первый исключает серьезные заболевания кишечника: опухоли, дивертикулы, полипы. Если выяснится, что кишечник здоров, но жалобы остаются, подключается психотерапевт.

Симптомы расстройства пищеварения Вздутие живота.

Тяжесть и переполненность в желудке.

Отрыжка.

Тошнота.

Неустойчивый стул.

«Чтобы кишечник работал без сбоев, в день нужно выпивать пять-шесть стаканов воды»

*— Вас беспокоит Валерия. Не знаю, как справиться с запором. По утрам принимаю пол-ложки оливкового масла, запиваю стаканом воды, и все равно в туалет хожу раз в три дня. Что делать?

— Во-первых, стул раз в три дня считается вариантом нормы, как и трижды в день. Во-вторых, не увлекайтесь оливковым маслом натощак. Не стоит так издеваться над пищеварительной системой: она не успела проснуться, а ей уже дают масло. Оно оказывает резкий желчегонный эффект, желчь забрасывается в протоки поджелудочной железы, а это вредно.

С возрастом кишечник теряет активность: мышцы стенок ослабевают, пища застаивается — случается запор. К тому же человек с годами мало двигается. Хозяин сидит — и кишечник стоит.

Также имеет значение, сколько жидкости пьете. Чтобы кишечник хорошо работал, надо употреблять полтора-два литра жидкости, из которых пять-шесть стаканов воды. Она для кишечника, как бензин для машины. Для выработки полезной привычки нужно около трех недель.

— Можно мне принимать слабительные?

— Это решает ваш семейный врач. Сегодня популярны так называемые наполнительные слабительные с натуральными компонентами, которые нужно запивать большим количеством — 300—400 миллилитров — воды. Эти средства сравнительно безопасны, не вызывают привыкания, появления болезненных сокращений в кишечнике. Их можно приготовить и самостоятельно, замочив на ночь семена чиа или льна в кефире либо йогурте и выпив смесь утром. Разбухшие семена наполнят кишечник и улучшат перистальтику. Так же действуют средства на основе семян подорожника, которые предварительно замачивают в воде и употребляют в конце приема пищи.

*— Марина из Киева. Подруга много готовит из суперпродуктов — капусты кейл, семян чиа, ягод годжи. Меня тоже заинтересовала крупа киноа, которую увидела в супермаркете. Что это такое?

— Аналог нашей гречки — мелкая «травяная» крупа, прибывшая к нам из-за океана. Киноа считается полезной, но лучше смешивать ее с булгуром, кус-кусом или добавлять в салаты: она обладает нейтральным вкусом и не затмевает основной продукт.

— Почему считается, что коричневый и красный рис или зеленая гречка полезнее?

— Из-за оболочки, в которой много пищевых волокон и витаминов группы В. Но не забывайте о ячневой крупе, которая доступна по цене и невероятно полезна для пищеварения. Эта крупа — дробленая перловая, но перловка отшлифована, и ее оболочка лишена клетчатки.

А пищеварительному тракту клетчатка нужна: это работа для кишечника. Вместе с сорбентами, витаминами группы В клетчатка помогает кишечнику нормально сокращаться, обеспечивает здоровую перистальтику. Чтобы получать достаточно клетчатки, взрослому человеку нужно употреблять пять-шесть порций овощей и фруктов в день (одна порция — приблизительно 150 граммов). К сожалению, никто так много не съедает.

Как наладить работу кишечника Пить полтора-два литра жидкости, из которых пять-шесть стаканов воды.

Употреблять достаточно клетчатки: пять-шесть порций овощей и фруктов в день.

Чаще есть каши из неочищенных круп: гречневую, рисовую, ячневую.

Больше двигаться.

Принимать слабительные, назначенные врачом.

«Молоко часто вызывает у взрослых вздутие живота и брожение»

*— Меня зовут Валентина, 19 лет. Звоню из Конотопа Сумской области. С детства люблю молоко, но в последние лет пять ощущаю бурление в животе после того, как выпью хотя бы стакан. Почему такая реакция на молоко?

— Около 80—90 процентов взрослых людей не переносят коровье молоко. Диетологи не рекомендуют пить его тем, кто вышел из детского возраста. Казеин молока в пищеварительном тракте взрослых плохо расщепляется, и возникают вздутие живота, брожение, понос.

Сегодня в мире все более популярно интуитивное питание: организм подсказывает сам, что ему нужно. Это правильно! Ведь если врач ограничивает пациента в чем-то, то больной может впасть в депрессивное состояние. Вряд ли заболевший человек, который грустно сидит над тарелкой с паровой котлетой и отварной брокколи, выздоровеет быстрее. Еда подразумевает, что должно быть вкусно и приятно.

Хотя есть определенные состояния, когда придерживаться ограничений необходимо. В Международном классификаторе заболеваний определено 83 недуга, которые можно вылечить только питанием, грамотно составив сбалансированный рацион.

*— «ФАКТЫ»? Звонит Татьяна из Тернополя, 53 года. Летом в санатории сдала анализ на холестерин, и он оказался повышенным. Статины, которые назначил семейный врач, я принимать опасаюсь: слишком много побочных действий. Что делать?

— Не спешите бороться с холестерином. Человек обычно сдает анализ натощак. И результат показывает то количество холестерина, которое печень выработала за ночь. Чтобы выяснить, сколько поступило с пищей, правильнее было бы сдавать анализ после еды.

Важно понимать, что статины — таблетки, снижающие уровень холестерина и замедляющие развитие атеросклероза, — не панацея. Пока человек принимает их — все нормально. Как только перестал, уровень холестерина зачастую резко вырастает. Конечно, тому, кто перенес сердечную или мозговую катастрофу, статины принимать нужно. А всем остальным лучше попробовать следить за питанием.

Кроме того, следует оценивать все показатели липидного обмена, в том числе индекс атерогенности, способность липидов откладываться.

Пользу холестерина доказали многочисленные исследования, проведенные, в частности, в Норвегии, Японии и других странах. Еще в 90-е годы прошлого века норвежские ученые, используя мышей, чей метаболизм близок к человеческому, выяснили: самыми здоровыми и долго живущими оказались те грызуны, которых ежедневно кормили… свежим салом. Кстати, у среднестатистического жителя Норвегии уровень холестерина достигает 9—9,2 миллимоль на литр (в Украине норма — 5,2).

А кардиохирурги, которые во время операции видят состояние сосудов изнутри, пришли к выводам, что дело не в уровне холестерина, а в хроническом воспалительном процессе. Бляшка формируется там, где есть малейшее повреждение внутренней выстилки (эндотелия) сосудов и возникло воспаление. Именно в шероховатости сосудистой стенки, невидимой глазом, откладывается холестерин.

*— Вас беспокоит Лидия из Чигирина Черкасской области. Какие продукты снижают уровень холестерина?

— Если съедать ежедневно хотя бы половинку авокадо, то уже через месяц уровень холестерина станет заметно ниже. В яичном желтке также содержится вещество — антагонист холестерина. Хорошо, если вы будете употреблять хотя бы два яйца в неделю. Можно приготовить омлет или сварить их всмятку.

Небольшое количество животных жиров, например, сметана 10—15 процентов жирности, улучшает липидный обмен. Только важно знать меру, используя сметану (не больше десертной ложки) для заправки салатов или добавляя ее в борщ. Полезны и растительные жиры, но в разумных количествах. Необязательно оливковое или тыквенное, льняное, кунжутное. Сгодится и привычное нам подсолнечное.

Продукты, снижающие уровень холестерина Авокадо.

Яичный желток.

Морская рыба.

Цитрусовые.

Овсянка.

Бобовые.

Орехи.

Морковь.

Баклажаны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, каким должен быть режим питания и рацион в зрелом возрасте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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