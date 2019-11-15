Пожилому человеку можно съесть граммов 30 сала: каким должен быть рацион в зрелом возрасте

Здоровье и медицина

Некоторые люди, открыв для себя понятие здорового образа жизни, время от времени пытаются и пожилых родителей, особенно полных, направить на путь истинный. Объясняют вред свежей выпечки, которой увлекаются мамы и бабушки, стараются отучить отца и дедушку от ежедневного употребления любимой колбаски. Но специалисты против резких изменений в питании пожилых людей. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, благодаря какому рациону королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму

«Сахар нужен для работы головного мозга»

— В зрелом возрасте нельзя резко изменять рацион, а следует учитывать пищевые привычки, — объясняет геронтолог, заместитель директора Института геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Валерий Шатило. — Если женщину лишить любимых сладких булочек, то она будет переживать стресс. Во-первых, привыкла, а, во-вторых, сахар необходим для умственной деятельности головного мозга. Он потребляет 30 процентов всей глюкозы, поступающей в организм, и это для мозга — единственный источник энергии.

Поэтому пожилой человек, который напрочь отказывается или ограничивает сладкое и мучное, совершает ошибку. Растительная пища (каши, отварная свекла, тушеная морковь, салаты из свежих овощей) медленно всасывается в кишечнике, и уровень глюкозы при этом может опасно снизиться. Если он будет ниже четырех миллимоль на литр, у человека возникнут головокружения, нарушится координация, будет снижаться память.

— Может, вместо сахара использовать заменители?

— Препараты стевии, которые продаются в аптеках, придают сладость, но вкус этого растения не всем нравится. Чай лучше пить без сахара или взять несладкое печенье (галетное, крекер), немножко меда, конфету вприкуску. Кофе, если человек к нему привык, желательно подсластить сахаром. Но увлекаться этим напитком не стоит: достаточно двух чашек в день.

— Иногда человек боится, что из-за сладкого поправится. Что делать?

— Уменьшать общую калорийность. В 70—80 лет основной обмен веществ на 25—30 процентов ниже, чем в молодости. Понятно, что требуется и меньше калорий. Если молодой активный мужчина употребляет до трех тысяч килокалорий в день, то пожилому достаточно 2 300. Конечно, потребность в калориях рассчитывается индивидуально для каждого человека, учитывая вес, рост, пол, интенсивность обмена веществ, работу щитовидной железы.

— Врачи советуют сбалансированный рацион. Что это такое?

— Правильное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Большая часть суточного объема пищи (около 60 процентов) — это углеводы, которых требуется не менее четырех граммов на килограмм веса. Человеку среднего телосложения нужно приблизительно 250 граммов углеводов: каши (гречневая, овсяная), печеный или отварной в мундире картофель (его лучше есть с кожурой, чтобы получить больше калия), капуста разных видов — белокочанная, цветная, брокколи, а также хлеб. Но если кислотность высокая, то черный нельзя.

«Маргарин и майонез лучше исключить»

— Сколько нужно жиров?

— Около 20 процентов. Меньшую часть составляют те, что содержат ненасыщенные жирные кислоты (в основном растительные масла — оливковое, льняное, подсолнечное). Маргарин и майонез исключаются! А вот свежее, не пересоленное сало можно есть по 20—30 граммов в день. Но только если в этот день вы не употребляли яйца. Сливочного масла можно не больше чайной ложки. Остальное количество жира дадут мясо или рыба, орехи, семечки.

— Почему упор на сало, а не сливочное масло?

— В сале больше, чем в других жирных продуктах, омега-6 ненасыщенных жирных кислот, много арахидоновой кислоты, обладающей противовоспалительным действием. Согласно современной гипотезе, объясняющей, почему развивается атеросклероз, считается, что одна из причин — воспаление сосудов.

Мы провели в нашем институте исследование: как меняются у пожилых людей состав и свертываемость крови, содержание липидов, способность к образованию тромбов после того, как пациенты съедали по 70 граммов сала, а спустя некоторое время такое же количество сливочного масла. Именно оно, в отличие от сала, повышало вязкость крови, неблагоприятно сдвигало уровень холестерина, липидов, что повышало опасность образования тромбов.

— Некоторые специалисты выступают за то, чтобы пожилой человек употреблял больше белковых продуктов. Мол, это предупредит дряхлость мышц (саркопению). Сколько белка нужно в пожилом возрасте?

— Сразу скажу, что белок нужен обязательно, но при заболеваниях почек его необходимо ограничивать до 50 граммов в день. Человеку со здоровыми почками требуется один грамм белка на килограмм веса.

При саркопении действительно с каждым годом убывает мышечная масса. Однако для того, чтобы в организме образовывались новые вещества, белок должен хорошо расщепляться. А с пищеварением у пожилого человека нередко проблемы, поэтому из-за большого количества белка пища в кишечнике начинает бродить и гнить, развивается ферментная недостаточность. Нехватку ферментов поджелудочной желательно восполнять с помощью препаратов.

— Из каких продуктов лучше усваивается белок?

— Из кисломолочных, в частности творога. Из бобовых хуже, но мы рекомендуем пациентам не отказываться от фасоли, гороха, чечевицы, если блюда из них не вызывают вздутие живота. Достаточно 30 граммов в день. Много полезного белка в сое. Хорошо усваивается белок рыбы. Хек, треска практически не содержат жира, а сельдь, скумбрия богаты ненасыщенными жирными кислотами.

— Многих пожилых людей беспокоит запор. Как наладить стул?

— Меньше сидеть на диване, а больше двигаться. Это улучшит моторику кишечника. Следует много пить: если нет сердечной и почечной недостаточности, то в сутки разрешается до двух литров жидкости. В жару ее количество нужно еще увеличить. Норма — 30—40 миллилитров на килограмм массы тела. Утром полезно выпить стакан прохладной воды. Если нет сахарного диабета, можно в воду добавить одну-две чайные ложки меда. Хорошо действуют на пищеварение салат из свеклы с черносливом, хлеб из муки грубого помола, сухие хлебцы — гречневые или ржаные, богатые клетчаткой. Полезно есть яблоки, содержащие пектины: такая еда собирает и выводит вредные вещества из кишечника.

— Что делать, если диета не помогает?

— Тогда врач назначит слабительные средства. Начинать надо с тех, что на природной основе, например, лактулозы. Но если она вызывает вздутие живота, нужно искать другие средства, к примеру, препараты сенны.

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