Авокадо снижает холестерин, а грейпфрут сжигает жир: какие экзотические фрукты самые полезные

Здоровье

Время от времени нас настигает очередная мода на еду. Интернет трубит: найден продукт, крайне полезный для здоровья: омолаживает, выводит токсины, укрепляет иммунитет, а главное — помогает похудеть.

«Гранаты и малина похожи по составу и одинаково полезны»

— Ценность некоторых продуктов весьма преувеличена, — объясняет гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. — Есть немало мифов, в которые верят люди. Возьмем, например, гранат, который считается крайне полезным для здоровья, а гранатовый сок — целебным для людей с малокровием. Но гранаты не растут в Украине, и даже один фрукт влетает в копеечку. Поэтому его можно без ущерба для здоровья, зато с пользой для кошелька, заменить малиной. По составу эти плоды почти идентичны, а по производству и экспорту малины Украина находится на шестом месте в мире и на четвертом — в Европе. Украинская малина — очень качественная ягода, во всем мире ее едят с удовольствием, почему же мы отстаем?

— Но сейчас зима, и свежей малины нет.

— Предусмотрительные хозяйки с лета заморозили малину или запаслись «живым» вареньем, в состав которого, кроме измельченной ягоды, входит лишь сахар (он выступает как консервант). Если нет домашних запасов, можно купить замороженные ягоды. Их полезно есть вместе с творогом или украсить творожный торт — чизкейк, либо другую выпечку, сварить легкий компот, приготовить мусс.

— Сегодня легко купить авокадо. А что полезного в этом фрукте?

— Это замечательный продукт, который в идеале нужно есть каждый день, особенно женщинам. На основе авокадо выпускают кремы, шампуни, но гораздо полезнее употреблять сам фрукт. Несмотря на высокую калорийность (один средний плод имеет 220—240 килокалорий), от авокадо невозможно поправиться. К тому же он нормализует уровень холестерина. Правда, для этого нужно употреблять авокадо регулярно. Можно есть его отдельно, но лучше добавлять в салаты, делать пасту или бутерброды. Очень вкусен, например, такой бутерброд: на ломтик ржаного или зернового хлеба положить кусочек селедки и ломтик авокадо, украсить веточкой зелени — петрушки или укропа.

— Зима — сезон цитрусовых. Какие из них самые полезные?

— Каждый полезен по-своему. Апельсин богат витамином С, а грейпфрут усиливает жировой обмен и считается сжигателем жира. Но дольки любых цитрусовых нужно очищать от белых перемычек, хотя именно в них содержится большое количество полезных фруктовых кислот. Грейпфрут кисловатый на вкус, и не все его хорошо переносят, особенно люди, у которых есть проблемы с печенью, — им нужно ограничивать употребление этого плода. Недавно на рынке появились свити и помело. Это полезные фрукты с так называемой отрицательной калорийностью: на их переваривание идет больше энергии, чем поставляет сам плод.

— Что содержится в фейхоа?

— Это хороший источник аскорбиновой кислоты, а также йода — нестойкого микроэлемента, который распадается на открытом воздухе. Содержащих его продуктов в природе немного. Но сезон фейхоа на рынке короткий, поэтому, чтобы им запастись, плоды нужно измельчить, смешать с сахаром и поставить в холодильник. Зимой использовать по одной-две чайных ложки в день к чаю.

— Сейчас и в давно знакомых нам продуктах — куриных яйцах, чесноке — обнаружены новые целебные свойства.

— Яйца нужно есть обязательно (если нет аллергии). Можно приготовить омлет или сварить всмятку, пожарить глазунью, хотя она менее полезна из-за большого количества жира. Также есть хорошие новости для любителей чеснока: в нем обнаружены свойства естественного антибиотика. Измельченный чеснок придает пикантность любому блюду. Но, к сожалению, многие люди плохо переносят этот продукт, потому что он вызывает брожение в кишечнике.

— Правда ли, что чеснок хорош для сосудов?

— Да, но не в виде настоек и смесей. Чеснок на спирту, а также смешанный с измельченным корнем имбиря действует слишком агрессивно. Люди, употребляющие эти средства, считают, что таким образом очищают сосуды от холестериновых бляшек. Но холестерин не налипает на сосуды, а бляшки появляются в воспаленной стенке сосуда. К тому же такие чесночные настойки и смеси имеют резкий запах, их неприятно употреблять, а полезные фитонциды, убивающие микробы, теряются. Разумнее всего добавить немного чеснока при приготовлении пищи.

«Семена чиа воины-ацтеки принимали перед сражениями»

— На перекус многие любят погрызть орехи. Интернет убеждает, что самые полезные — бразильские. Это так?

— В Бразилии растет несколько видов орехов, и все они по-своему полезны. Бразильские орехи — чемпионы по содержанию селена (два орешка содержат суточную норму этого микроэлемента), благодаря этому хорошо укрепляют волосы. Как, кстати, и хурма, которая тоже богата селеном. Но важно знать, что все орехи — тяжелая волокнистая пища, к тому же очень калорийная (в 100 граммах содержится до 600 килокалорий). Однако если организм хорошо переваривает орехи, то несколько штук в день — грецких, миндальных, фисташковых, кедровых — принесут только пользу.

— Сейчас многие люди добавляют в каши и другие блюда различные семена. Они действительно полезны или это дань моде?

— Пользы намного больше, чем приверженности модной кухне. Очень популярно семя льна. Его можно добавить в салат или, немного приварив, чтобы выделилась слизь, — в кашу. Также полезен кунжут, которым можно посыпать выпечку, добавлять в салаты. Семечки подсолнечника содержат много нужных веществ и незаменимых жирных кислот. Хотя у них высокая калорийность, но если добавить небольшое количество в салат (например, всем известный и простой — капуста с морковью), то это будет хорошо для мужчин и женщин.

— А как насчет более экзотических семян — чиа, годжи?

— Чиа принимали воины-ацтеки перед сражениями. Разбухая в желудке, эти семена обеспечивали ощущение сытости и давали много энергии. Воины могли подолгу сражаться. Сегодня семена чиа добавляют в йогурты, но они там разбухают так, что их нельзя обнаружить (к тому же чиа нейтральны по вкусу). Можно купить семена чиа и замочить пару ложек с вечера в йогурте или кефире. Утром это будет разбухший пудинг. Если добавить замороженные ягоды черники или полить вареньем (малиновым, смородиновым, черничным), то получится отличная еда для похудения. Человек съедает такой завтрак, и до обеда сыт. Ягоды годжи не разбухают, но тоже обеспечивают организм большим количеством энергии. Они считаются афродизиаком — средством, усиливающим сексуальное влечение.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов. Кроме того, недостаток жиров в организме сказывается на коже и волосах, однако некоторых жиров лучше избегать.



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