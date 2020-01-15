- 17:23 Полиция назвала регионы Украины с процветающей проституцией: Одесса вне конкуренции
- 17:13 Крещение 2020: где купаться и святить воду в Киеве 19 января
- 17:05 Новый тренд в Instagram: новогодние елки «переодевают» ко Дню святого Валентина
- 17:02 «Есть на что глянуть»: Настя Каменских восхитила фигурой в купальнике
- 16:49 Биатлон в Рупольдинге: лучшая из украинок Джима завершила спринт в топ-30
- 16:43 Обыски у Верланова: что СБУ ищет в доме главного налоговика Украины
- 16:40 Разведение сил на Донбассе: названы три дополнительных участка
- 16:32 Что-то не складывается: адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета заявили о наличии у нее алиби
- 16:24 Инвесторы ЖК на Кондратюка сообщили об исправлении судьей существующего решения в госреестре, — СМИ
- 16:23 Громкое убийство в Каховке: полицию изобличили в подтасовке фактов в пользу преступника
- 16:04 Эвакуаторы в Киеве начнут работать круглосуточно
- 16:04 Авиакатастрофа в Иране: Зеленский сообщил родственникам погибших, когда в Украину доставят тела
Что-то не складывается: адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета заявили о наличии у нее алиби (фото, видео)
В среду, 15 января, на судебном заседании в Апелляционном суде Киева свидетели одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь дали показания, которые дают основания говорить о том, что у подозреваемой есть алиби.
Об этом заявили адвокаты Яны Дугарь, передает «Цензор.НЕТ».
По словам адвокатов, за месяц сторона обвинения не представила доказательств вины военного медика.
«С 29 декабря по теперешнее время Яна Дугарь не вызвалась, следственные действия не проводились. Вместе с тем, наши свидетельства доказывают, что суть подозрения взята с потолка и была сфальсифицирована. Относительно этого подано заявление в ГБР», — заявил адвокат Виталий Коломиец.
Второй адвокат Николай Ореховский также акцентировал внимание на том, что свидетельские показания, представленные сегодня в суде, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби.
«Она в период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа, где выполняла обязанности по предоставлению медицинской помощи раненым воинам», — уточнил Ореховский.
Вместе с тем, суд продолжит заседание по рассмотрению изменения меры пресечения Яне Дугарь 17 января в 12:30. В частности, планируют допросить остальных свидетелей, которые не успели приехать на сегодняшнее заседание.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..