Украина

Что-то не складывается: адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета заявили о наличии у нее алиби (фото, видео)

В среду, 15 января, на судебном заседании в Апелляционном суде Киева свидетели одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь дали показания, которые дают основания говорить о том, что у подозреваемой есть алиби.

Об этом заявили адвокаты Яны Дугарь, передает «Цензор.НЕТ».

По словам адвокатов, за месяц сторона обвинения не представила доказательств вины военного медика.

«С 29 декабря по теперешнее время Яна Дугарь не вызвалась, следственные действия не проводились. Вместе с тем, наши свидетельства доказывают, что суть подозрения взята с потолка и была сфальсифицирована. Относительно этого подано заявление в ГБР», — заявил адвокат Виталий Коломиец.

Второй адвокат Николай Ореховский также акцентировал внимание на том, что свидетельские показания, представленные сегодня в суде, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби.



«Она в период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа, где выполняла обязанности по предоставлению медицинской помощи раненым воинам», — уточнил Ореховский.



Вместе с тем, суд продолжит заседание по рассмотрению изменения меры пресечения Яне Дугарь 17 января в 12:30. В частности, планируют допросить остальных свидетелей, которые не успели приехать на сегодняшнее заседание.

Напомним, о задержании пятерых причастных к убийству Шеремета глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге 12 декабря. Полиция задержала троих подозреваемых — это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Как сообщали «ФАКТЫ», адвокаты музыканта Андрея Антоненко также обнародовали доказательства его непричастности к убийству Павла Шеремета. ФОТО «Цензор.НЕТ»

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