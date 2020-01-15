Россию признали "неизбежной гибридной угрозой" для Евросоюза

Мир

Россия, которая нарушила мироустройство, аннексировав украинский Крым, уже шесть лет ведущая войну на Донбассе, является неизбежной гибридной и конвенционной угрозой для стран Евросоюза.

Об этом говорится в резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

«Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений — ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, что также активно пытается ослабить европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила», — цитирует «Укринформ» текст резолюции.

Европарламентарии призвали, страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и разработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на принципах сдерживания.

«Европарламент в очередной раз заявляет о своей приверженности в поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран „Восточного партнерства“ в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормам и принципам…», — говорится в резолюции.

Европейские дипломаты в очередной раз заявили, что не признают аннексию Крыма Россией.

Напомним, в ближайших планах президента РФ Владимира Путина поглощение Беларуси и создание так называемого Союзного государства. Для этого в России уже предприняли первые шаги для кардинальных изменений в структуре власти.

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