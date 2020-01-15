Зеленский почтил память канадцев, погибших в авиакатастрофе в Иране (фото)

Украина

Президент Владимир Зеленский в посольстве Канады в Украине почтил память канадских граждан, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.Об этом говорится на официальном сайте президентаа.

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадза глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией. Он также сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы.

Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

«Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств — Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим!», — написал Зеленский в книге памяти.

В свою очередь, посол Лариса Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена правда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Лондоне запланирована встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского «Боинга» в Иране. Дипломаты обсудят совместные действия по привлечению к ответственности виновных в трагедии.

Напомним, тела 11 украинцев, погибших в Иране в результате катастрофы МАУ, могут вернуть в нашу страну ориентировочно 19 января.

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