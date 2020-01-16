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В Киеве возобновили движение по улице возле Ocean Plaza
В Киеве коммунальные службы восстановили асфальтовое покрытие на улице Антоновича, поврежденное из-за повреждения трубопровода возле ТРЦ «Ocean Plaza».
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что коммунальная корпорация «Киевавтодор» привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Они выстилали два слоя дорожного покрытия, и на данный момент транспортное движение по улице восстановлено.
С момента обнаружения повреждения вечером 13 января ремонтные бригады работали в круглосуточном режиме.
Напомним, вечером 13 декабря в Киеве состоялся прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали десять человек, им оказывается медицинская помощью. У еще 174 людей — легкие ожоги.
Позже стало известно, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее «ФАКТЫ» показали, как выглядит место масштабной аварии с высоты полета дрона.
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