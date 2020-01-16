В ЕС выразили глубокую обеспокоенность милитаризацией оккупированного Крыма

Украина

Европейский союз глубоко обеспокоен широкомасштабной милитаризацией Россией оккупированного Крымского полуострова, для которой даже используется запуск железнодорожного движения по Керченскому мостовому переходу.

Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду в Вене, передает Укринформ.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами», — отмечается в заявлении.

В сообщении отмечается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Европейский союз также вновь призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства, так как «устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины может быть достигнуто только путем полного выполнения Минских договоренностей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН 63 голосами одобрила резолюцию «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей», в которой Россию призывают «воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму».

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