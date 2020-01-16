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Мороз и солнце: синоптики порадовали “зимним” прогнозом на конец рабочей недели
Антициклон, который в начале недели принес в Украину теплую погоду без осадков, будет постепенно покидать территорию нашей страны. И к концу рабочей недели на большей части ожидается похолодание. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
16 января в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м / с.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 мороза. В Карпатах и Прикарпатье местами 6−11 градусов мороза, днем 1−6 градус тепла. На западе страны, в Одесской области и в Крыму до 9 градусов тепла.
В столице осадков не ожидается, ночные заморозки до минус 3 градусов днем сменятся «плюсом» в 2−4 градуса.
В последний день рабочей недели, 17 января, снова похолодает. В Черкассах, Харькове, Полтаве, Луганске и даже в Запорожье ожидается всего лишь 1−3 градуса тепла. В Закарпатье прогнозируют «весенние» 5−7 градусов выше нуля.
В Киеве будет дуть северо-восточный ветер, осадков не ожидается. Средняя температура воздуха днем составит 2−4 градуса тепла, в ночь на 18 января — до минус 3 градусов мороза.
Напомним, специалисты отмечают, что в связи с глобальным потеплением, климат в Украине кардинально изменился.
О том, какая погода будет в Украине весь январь, читайте в материале «ФАКТОВ».
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