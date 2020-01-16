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Выстрелили в лицо: в Николаеве две компании устроили уличные разборки из-за женщины (фото)
В Николаеве 15 января на улице Театральной в Ингульском районе произошла стрельба, от чего пострадали люди. Об этом около 18:40 в полицию сообщили очевидцы происшествия. (Напомним, недавно в Киеве в результате уличной перестрелки в больницу попали пять человек.)
Как выяснили правоохранители, две группы молодых людей решили выяснить отношения и договорились о встрече. В назначенное время с одной из сторон конфликта пришло трое человек, с другой — четверо, сообщается в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Постепенно разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет (по предварительным данным, травматического действия) и сделал несколько выстрелов в оппонентов. В результате один из человек получил ранение ноги, еще одному выстрел пришелся в лицо, он же получил удары пистолетом по голове.
Как сообщает местное издание Новости-N, причиной конфликта стала жалоба местной жительницы на своего сожителя, высказанная знакомому. По словам молодой женщины, «кавалер» регулярно бьет ее, отнимает пособие, которое она получает на их совместного 7-месячного ребенка, украл мобильный телефон
В ходе ссоры один из участников конфликта подошел к припаркованному рядом автомобилю Mercedes и вернулся оттуда уже с пистолетом. Сначала он выстрелил в землю, а когда в ответ услышал фразу: «Что ты нас тут „стартовиком“ пугаешь!» — пальнул в своих оппонентов. По крикам стало ясно, что пистолет отнюдь не стартовый. После этого мужчина и его компаньоны сели в автомобиль и уехали.
На место происшествия случайные свидетели разборки вызвали полицию. Прибыло сразу несколько экипажей. Автомобиль, на котором скрылась компания, вскоре обнаружили в одном из окрестных дворов. В нем находился один из злоумышленников. Пистолет ПМ-Р («травмат» на базе пистолета Макарова) полицейские разыскали… в мусорном контейнере, куда его выбросил стрелок. Правоохранители разыскивают остальных участников конфликта.
Полиция сообщает, что предварительно преступление квалифицировано событие по статье УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Оба пострадавших находятся в больнице. Их жизнь вне опасности.
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