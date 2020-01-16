Выстрелили в лицо: в Николаеве две компании устроили уличные разборки из-за женщины (фото)

Происшествия

В Николаеве 15 января на улице Театральной в Ингульском районе произошла стрельба, от чего пострадали люди. Об этом около 18:40 в полицию сообщили очевидцы происшествия. (Напомним, недавно в Киеве в результате уличной перестрелки в больницу попали пять человек.)

Как выяснили правоохранители, две группы молодых людей решили выяснить отношения и договорились о встрече. В назначенное время с одной из сторон конфликта пришло трое человек, с другой — четверо, сообщается в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Постепенно разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет (по предварительным данным, травматического действия) и сделал несколько выстрелов в оппонентов. В результате один из человек получил ранение ноги, еще одному выстрел пришелся в лицо, он же получил удары пистолетом по голове.

Как сообщает местное издание Новости-N, причиной конфликта стала жалоба местной жительницы на своего сожителя, высказанная знакомому. По словам молодой женщины, «кавалер» регулярно бьет ее, отнимает пособие, которое она получает на их совместного 7-месячного ребенка, украл мобильный телефон и т. д. После этого сожителя вызвали на «разговор», а он пришел с группой поддержки.

В ходе ссоры один из участников конфликта подошел к припаркованному рядом автомобилю Mercedes и вернулся оттуда уже с пистолетом. Сначала он выстрелил в землю, а когда в ответ услышал фразу: «Что ты нас тут „стартовиком“ пугаешь!» — пальнул в своих оппонентов. По крикам стало ясно, что пистолет отнюдь не стартовый. После этого мужчина и его компаньоны сели в автомобиль и уехали.

На место происшествия случайные свидетели разборки вызвали полицию. Прибыло сразу несколько экипажей. Автомобиль, на котором скрылась компания, вскоре обнаружили в одном из окрестных дворов. В нем находился один из злоумышленников. Пистолет ПМ-Р («травмат» на базе пистолета Макарова) полицейские разыскали… в мусорном контейнере, куда его выбросил стрелок. Правоохранители разыскивают остальных участников конфликта.

Полиция сообщает, что предварительно преступление квалифицировано событие по статье УК Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Оба пострадавших находятся в больнице. Их жизнь вне опасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в Кривом Роге. В одном из мебельных магазинов мужчина несколько раз выстрелил в продавца из травматического оружия. Пострадавшую женщину госпитализировали с повреждениями головы и глаз.

А в Одессе в новогоднюю ночь в центре города устроили погоню со стрельбой. Экипажи патрульной полиции преследовали нарушителей ПДД, мчавшихся с огромной скоростью.

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