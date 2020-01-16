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Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)
Житель британского графства Корнуолл Марио Грациано, итальянец по происхождению, решил продать свои поношенные джинсы и разместил объявление в интернете, которое произвело настоящую сенсацию.
«Мужские джинсы — б. у, но в хорошем состоянии. Можно носить как повседневно, так и элегантно», — говорится в кратком описании, указывающим также размеры штанов. Рекламируя свой товар, который Марио хотел сбыть за 25 фунтов (около 32 долларов), продавец сам позировал в джинсах для фотографий — в том числе и полуобнаженным.
Снимки, по мнению пользователей, получились чересчур сексуальными. Грациано, принимавший соблазнительные позы, сразу прославился в качестве модели. «Марио — герой, которого мы заслуживаем», «Ах, какой красавчик!», «Это, наверное, лучшее из всего, что я видела», «А вот эта фотография на кровати была лишняя — там он выглядит, как внебрачный сын Халка и Лайзы Миннелли», «Он, скорее, рекламирует себя самого, а не джинсы», «Итальянский жеребец» — писали комментаторы. Произвел также впечатление изысканный дизайн интерьеров дома Марио.
Как пишет издание Metro, люди начали узнавать Грациано на улицах и часто просят разрешения сделать с ним селфи.
У 54-летнего Марио, который работает продавцом на рынке в Девоне, уже есть внуки. «Моя дочь говорит мне: „Папа, ты сейчас везде — в соцсетях и в газетах“. Не думаю, что это продлится долго…», — говорит уроженец Италии, который, тем не менее, хочет теперь немного подзаработать на обрушившейся на него славе. Он планирует основать бизнес на продаже одежды — в том числе нижнего белья и купальных костюмов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что «старейшая гламурная модель Великобритании» снялась в том же бикини, в котором позировала более 40 лет назад.
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