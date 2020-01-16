Позиции Гончарука только укрепятся: в сети обсуждают «компромат» на премьера

Украина

В сети бурно обсуждают аудиозаписи, якобы сделанные во время совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с представителями экономического блока правительства и руководством Нацбанка, и «слитые» в сеть.

Так, блогер Денис Казанский задает риторический вопрос о том, куда «смотрит» СБУ и удивляется, почему это «слив» вызвал столько эмоций: «Гончарук заявил, что он профан в экономике? Ну, так самокритика — вообще-то признак адекватности. Меня бы скорее насторожило, если бы он надулся, как индюк, и называл себя опытным хозяйственником. Гончарук сказал, что у президента туманные представления об экономике? А это сенсация? Ведь именно за такого кандидата люди и голосовали — за шоумена, за человека без опыта госслужбы».

А экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бутусов убежден, что нынешний скандал лишь укрепит позиции премьер-министра: «Мощная информационная кампания ряда близких к Коломойскому депутатов против Гончарука и Рожковой станет для западных партнеров еще одним аргументом, что правительство выступает противовесом влиянию олигарха, и Запад будет продолжать политическую поддержку Кабмина».

Что же касается возможной отставки главы правительства, то журналист Соня Кошкина считает, что этого добиваются люди из окружения олигарха Игоря Коломойского. «Ну, пару десятков „за“, конечно, набралось бы. Оппоблок и те десять (целых десять, ага) „слуг“, которые только что на фракции поддержали идею отставки. Голосования добился Дубинский, все десять голосовавших — из орбиты ИВК», — пишет журналист в своем Telegram-канале и добавляет, что на записях голос, якобы принадлежащий представителю Офиса президента Юли Ковалив, спутали с «соратницей Маркаровой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на совещании фракции партии «Слуга народа» народные депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский подзуживали коллег проголосовать за недоверие премьер-министру Алексею Гончаруку.

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