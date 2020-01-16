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Украина

«Мечтающих о русском мире почти не встречал»: освобожденный из плена военный рассказал о настроениях в Донецке

10:57 16 января 2020 268
Богдан Пантюшенко
Инф. «ФАКТОВ»

Танкист Богдан Пантюшенко, которого освободили из плена боевиков «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года, в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что уже примерно с 2016 года он не встречал в Донбассе тех, кто хотел жить в режиме «русского мира» и надеялся, что Путин принесет достойную жизнь на оккупированные территории.

По словам бывшего пленника, ему приходилось общаться и с боевиками, и с охранниками в местах заключения, и немного — с населением.

Если еще в начале конфликта жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, которая им внушала, что, когда Донбасс захватит Россия, и все здесь будет, как в Москве, то уже примерно через два года войны все поняли, что стали заложниками чьих-то интересов.

«..в 2016 году я мечтающих о русском мире уже практически не встречал. Сейчас зарплата в 19 тысяч рублей (около 7 438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1 370 грн) или минимальную пенсию — 4 тыс. руб.(1 566 грн)», — поделился Пантюшин сведениями о сегодняшних реалиях Донецка.

По его словам, на третий год оккупации в их «армию» шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

«Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: «Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет «русский мир», — добавил бывший пленный.

Напомним, 35-летний командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко пять лет провел в плену у оккупантов. Боец с позывным «Броня», родом из Белой Церкви на Киевщине. В плен его захватили 18 января 2015 года после боя на Путиловском мосту в оккупированном Донецке. И освободился он только в ходе последнего обмена 29 декабря 2019 года.

Напомним, сегодня в Украине вспоминают подвиг «киборгов», которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта.

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