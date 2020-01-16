Двойное гражданство и азартные игры: заседание Рады 16 января (онлайн-трансляция)

Украина

В четверг, 16 января, народным депутатам Украины предложат рассмотреть в повторном первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который был запланирован еще на 15 января, но до него дело так и не дошло.

Также в повестке дня значится проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. В частности, документ предлагает пересмотреть основания для лишения гражданства Украины — речь идет об исключении из перечня получения совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства. Парламентарии должны определиться с включением этого законопроекта в повестку дня.

Есть среди вопросов, запланированных к рассмотрению, и первое чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан. «Начисленные, но неполученные в результате вооруженного конфликта или иной определенной в проекте ситуации пенсии указанным лицам выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком; в случае отсутствия у таких лиц документов, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, исчисление пенсии должно осуществляться на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде Украины. При этом устанавливается, что органы Пенсионного фонда Украины не могут отказать в назначении пенсии указанным лицам на основании невозможности проведения проверки документов, представленных для определения права на пенсию», — говорится в заключении научно-экспертного управления парламента, анализировавшего документ.

Заседание начнется в 10:00

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины утвердила постановление «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)».

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