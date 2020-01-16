Легализации азартных игр в Украине: Рада приняла решение

Украина

В четверг, 16 января, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении проект закона № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Отметим, это было повторное рассмотрение документа. За документ проголосовали 260 нардепов.

Законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в нашей стране. Согласно документу, запрещено размещать залы игровых автоматов и букмекерские пункты в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.

Вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности, расположения игорного заведения. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью обеспечения их финансовой стабильности и обеспечения выплат выигрышей.

Документом устанавливаются специальные требования на соответствие игорного оборудования общепринятым международным стандартам. Также создаются основы для введения ограничений деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Отметим, в новом документе установлен возраст игрока, который может участвовать в азартных играх — он увеличен с 18 до 21 года. Также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, чтобы избежать негативных последствий от участия в азартных играх молодежи до 21 года. За нарушения этого требования предусмотрены жесткие финансовые санкции.

Создается реестр самоограничений лиц и лиц, в отношении которых имеются другие ограничения, который дает возможность ограничить участие в азартных играх людей на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Регулированием в сфере азартных игр будет заниматься Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Кабмину.

В компетенцию комиссии относится лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования.

Документом вводится система онлайн мониторинга, что позволит осуществлять государственный контроль деятельности организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Также в документе прописано создание в госбюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры.

Кроме того, устанавливаются ограничения по рекламе азартных игр, в частности устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса. После этого президент Владимир Зеленский объявил о закрытии всех игровых залов. В течение нескольких дней правоохранители закрыли несколько тысяч залов, которые работали по лицензиям на распространение государственных лотерей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter