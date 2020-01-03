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В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО: названы даты и цены
С пятницы, 3 января, стартует регистрация учащихся для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО), которая продлится до 24 января. Напомним, что в 2020 году впервые украинские вузы для поступления на бакалаврат будут принимать сертификаты ВНО трехлетней давности: за 2017−2020 годы.
Как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, в 2020 году пробное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному из предметов.
Порядок регистрации для участия в пробном ВНО обнародован на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы страницы, на которых до 2 марта будет размещаться информация о времени и месте прохождения тестов, а впоследствии — и их результаты.
Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в следующие сроки:
- 21 — 23 марта — украинский язык и литература;
- 28 — 30 марта — история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, немецкий, французский и испанский языки.
Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 27 марта, по другим предметам — 3 апреля.
Цены за участие в пробном ВНО различаются в зависимости от региона. Так, к примеру, в Киевском и Винницком региональных центрах — по 150 гривен за одно тестирование, в Днепропетровском — 138 гривен, а в Херсонском — 145 гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр образования и науки Анна Новосад анонсировала с 2021 года введение обязательного внешнего оценивания по математике.
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