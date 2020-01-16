Налетчик хладнокровно застрелил фермера, потом его жену и вынес из дома сейф с деньгами

Происшествия

Жмеринский горрайонный суд Винницкой области приступил к рассмотрению резонансного дела об убийстве семьи фермеров. Эта трагедия произошла 9 мая 2019 года в селе Шипинки Барского района. Хотя подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам, родные и близкие погибшего предпринимателя говорят: в деле может оказаться еще много нераскрытых фактов.

«Сын хотел продать бизнес и уехать в Болгарию»

— Эдик вечером 8 мая был у нас в гостях, — рассказала мать погибшего Екатерина Тычук. — Беспокоился о саде. Ночью обещали заморозки. Сын сказал, что нужно срочно опрыскивать молодые деревья, чтобы их не погубил мороз. Поэтому вернулся домой.

Утром 9 мая Эдуард и его жена не вышли на работу. Люди, которые должны были опрыскивать деревья в саду, поехали к ним домой. Звонили, стучали… Никто не отвечал на звонки на мобильные телефоны, не открывал ворота… Рабочие зашли и увидели жуткую картину. Сына и его жену расстреляли… К сожалению, их дом вдалеке от соседей, поэтому никто не слышал выстрелы…

В доме не было охраны. Он оснащен камерами видеонаблюдения, одна из которых не работала

Эдуард был нашим старшим сыном. Он окончил Уманскую сельхозакадемию и вернулся в родное село Шипинки. Когда начали разваливаться колхозы, Эдуард взял в аренду землю, ферму. Основал фирму «Эдем», которая стала известна в области и за ее пределами. Трудился днем и ночью. Все заработанные деньги вкладывал в землю. Его яблоки покупали супермаркеты. Много наших земляков трудились у него на сезонных работах. Люди любили и уважали сына за его доброту, порядочность, честность и справедливость. Сын всегда откликался на просьбы о помощи. Засыпать щебнем сельскую дорогу или церковь отстроить — пожалуйста!

В прошлом году Эдуард закончил постройку хранилищ и холодильных камер. Но особой гордостью для него был большой яблоневый сад — около 80 гектаров.

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Сын проживал в гражданском браке с нашей односельчанкой Юлией. Вдвоем вели хозяйство. Юлия занималась финансами. Общих детей у них не было, но Эдуард стал отцом для ее сына. Парень закончил Винницкий национальный аграрный университет и пошел по стопам родителей. Родной сын Эдика тоже аграрий.

В последнее время сын задумывался о том, чтобы продать бизнес и выехать с семьей в Болгарию… Его звал к себе друг, который уже там обосновался. Эдуард говорил нам, мол, тяжело постоянно работать, пора отдохнуть спокойно в семейном кругу… Может, его что-то тревожило, возможно, он предчувствовал беду. К сожалению, сын никогда не делился своими переживаниями. Но после трагедии можно предположить что угодно…

«Разыскиваемого нашли по российской военной форме и изоленте на ружье»

Уже через неделю винницкие правохранители задержали подозреваемого. Основным мотивом преступления считают корысть.

— Этот человек женат, у него есть совсем маленький ребенок, — рассказал заместитель начальника Винницкого областного главка Нацполиции Александр Цымбалюк. — Он родом из Барского района, но в последнее время жил в самом Баре. Числился охранником пруда в Чернятинском аграрном колледже соседнего Жмеринского района. Картина убийства выглядела так. Обычно первой из дому всегда выходила жена — около 6:00, затем — муж. Однако в день убийства первым в пять утра вышел именно Эдуард. Он был в нижнем белье и накинутой на плечи куртке… Злоумышленник у ворот расстрелял мужчину. На шум вышла женщина. На веранде он выстрелил ей в затылок, когда та прижалась от испуга к колонне. Пуля прошла насквозь и срикошетила от колонны. Нападавший был с двумя ружьями. После убийства он зашел в дом и вынес оттуда сейф, завернув в покрывало.

Эксперты установили, что пули в теле убитого мужчины ранее были деформированными, то есть отстрелянными. Нападавший был браконьером, раньше незаконно промышлял дичь. А когда разделывал туши убитых животных, то собирал заряды. Мелкокалиберное ружье взял с собой, чтобы добивать жертв.

Благодаря видеозаписям у нас имелись приметы нападавшего, скрывавшего лицо под балаклавой. Он был в российской военной спецодежде — «горке». Куртка не пятнистая, а зеленая с налокотниками. Один местный житель видел парня в такой одежде. По приметам и телосложению этот человек в военной форме очень походил на убийцу с видеозаписи. Вскоре установили его личность. Стало известно, что 9 мая подозреваемый приехал в село соседнего района к знакомым — одетый в «горку» и весь мокрый. Именно после совершения преступления… Также мы работали с окружением и друзьями подозреваемого. Выяснилось, что у него есть ружье — «курковка». Наши эксперты увеличили изображение с камеры, и мы увидели, что приклад ружья у самих курков был обмотан изолентой. Друзья подозреваемого подтвердили, что это именно его ружье. Кроме того, у него раньше тоже видели и малокалиберную винтовку ТОЗ, из которой стреляли в женщину… Все оружие было нелегальным.

Посреди поля, где люди посадили малину, мы обнаружили пустой сейф, который нападавший забрал из дома убитой семьи. Подозреваемый вскрыл сейф и высыпал деньги в покрывало. По дороге нашел пакет из-под мусора. Переложил деньги и поехал к друзьям в Жмеринский район. У знакомых подозреваемого мы нашли обувь, которую он забыл забрать. Следы совпали с теми, что были на месте преступления и в поле возле сейфа…

Уже 15 мая, через неделю после убийства, подозреваемого задержали на рынке в Хмельницкой области. Его теща — владелица грузовика МАН. Мужчина зарабатывал тем, что выполнял заказы предпринимателей, перевозил яблоки. Машину нашли на оптовом рынке. Там подозреваемого и задержали. Оправдывался, что ему нужны были деньги, чтобы расплатиться с долгами. Говорил: «Или я, или меня». Так в его поле зрения и попала семья фермера. Он видел, что два месяца у них шла активная продажа продукции.

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У подозреваемого действительно были финансовые проблемы, он постоянно занимал деньги. Незначительную часть похищенных у убитой семьи денег обнаружили во время обыска в его «девятке». Спросили, куда дел остальную сумму… Сказал, что отдал 20 тысяч долларов долгов… Даже назвал человека, которому якобы отдал долг.

— Задержанный дал показания, что в сейфе он нашел миллион триста тысяч гривен, 700 долларов и 50 евро, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела прокуратуры Винницкой области Сергей Гупяк. — Большую часть денег забрал себе. А доллары якобы остались в брошенном сейфе. После убийства он выбросил свое оружие на дороге между селами Шипинки и Кошаринцы. Это недалеко от места убийства. Он точно показал это место. Оружие нашли. Задержанный сознался в совершении преступления.

Из этого оружия были застрелены супруги

— Сын не был охотником, не держал дома оружия, — говорит Екатерина Тычук. — К сожалению, дом не находился под охраной. Раньше там был сторож, но он уволился. Эдик искал нового охранника. Сторожевые собаки, правда, были. Когда налетчик убивал сына и его супругу, то ранил и овчарку. Остальные собаки затаились или убежали. Были установлены камеры наблюдения. Та, которая должна была вести наблюдение за улицей, не работала. Но по видеозаписям второй камеры удалось установить душегуба.

Верим ли мы, что именно он убийца? Все указывает на него… Уже на следственном эксперименте он рассказал, как убивал сына и невестку. Как с трех часов ночи прятался в кустах возле дома и выжидал удобного момента… Именно в том месте, где должна была вести надзор камера видеонаблюдения, оказавшаяся неисправной. Раньше этот человек иногда возил сыну яблоки, принимал заказы…

Кстати, в момент убийства в доме был отец Юлии. Пожилой человек слышит лишь с помощью слухового аппарата. Он не слышал выстрелов, поэтому не спустился вниз. Потому остался в живых…

«В версию заказа я не верю. Понимаю, что так обвиняемый и его адвокаты, скорее всего, защищаются в суде»

— Суд по нашему делу только начался, — продолжает Екатерина Тычук. — Мы с нетерпением ждали первых заседаний. Сначала обвиняемый молчал. Но на заседании в конце декабря прошлого года заявил, что получил заказ убить нашего сына. Мол, его шантажировали и заставили… Даже назвал имя предполагаемого заказчика. Я знаю этого человека. Сын его тоже знал. Мы когда-то работали вместе с его родителями. Честно говоря, не знаю, кому верить. Этот человек будто бы хотел купить у сына хозяйство, но ему не хватило денег. Но в версию заказа я не верю. Понимаю, что так обвиняемый и его адвокаты, скорее всего, защищаются в суде. Ведь подсудимому грозит пожизненное заключение.

Обвиняемый на последнем заседании заявил, что убийство было заказным

Но я знаю, что у моего сына были враги и недоброжелатели. Хоть он никогда не жаловался. Откуда у Эдуарда возникли мысли продать бизнес и уехать за границу? Мое материнское сердце не знает покоя… Наши земляки тоже переживают. Люди готовы ехать на очередные заседания и вместе добиваться правды и справедливости.

В свою очередь, правоохранители пока не спешат с выводами.

— Действительно, на последнем судебном заседании обвиняемый официально дал показания, что убийство было заказным, — объясняет Сергей Гупяк. — Привел ряд своих доводов. Сейчас суд, по всей вероятности, поручит полиции проверить слова обвиняемого. Это должно быть проведено в рамках отдельного уголовного производства. Если факты подтвердятся, то начнется расследование. Но пока об этом еще рано предметно говорить.

— 9 октября Эдуарду исполнилось бы 48 лет, — говорит мать погибшего. — И вот мы, родители-пенсионеры, которым уже давно за 70, похоронили старшего сына. С могилы Эдика хорошо видно все его хозяйство… Особенно любимый сад. Хозяйством теперь занимаются сын Эдика и сын Юлии. Вначале им было очень трудно, ведь деньги украли, возникли другие проблемы… Но нам удалось собрать урожай, дружно откликнулись люди. Были и те, кто помогал бесплатно или за символическую оплату. И этот сад — лучшая память о моем сыне…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о смерти от пыток грабителей экс-депутата Николаевского облсовета и руководителя крупного фермерского хозяйства 68-летнего Виктора Губанова. Тем временем на Днепропетровщине, чтобы спасти жизнь фермера, правоохранители имитировали его убийство.

Фото предоставлено отделом коммуникаций ГУНП в Винницкой области





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