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Украина

СБУ нашла в Нацгвардии «крота» боевиков «ДНР»

17:58 16 января 2020 221
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Мариуполе Служба безопасности Украины задержала бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая была завербована террористической организацией «ДНР». Ранее боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста.

Пресс-служба СБУ сообщает, что в поле зрения так называемой спецслужбы боевиков женщина попала в 2015 году, когда проходила военную службу в НГУ. Представители «МГБ ДНР» завербовали ее, провели инструктаж и предоставили агентурный псевдоним. Также были организованы каналы двусторонней и экстренной связи.

Целью «крота» был сбор и передача информации о боевых задачах воинской части в районе проведения ООС (АТО). Также боевики интересовались персональными данными украинских военнослужащих и членов их семей.

Задокументировано, что военнослужащая НГУ собирала и передавала террористам необходимые им сведения. У женщины изъята компьютерная техника с доказательствами.

Задержанная дала показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с «МГБ ДНР».

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила аферистов, торговавших гражданством Румынии.

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