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Четыре месяца длились съемки модельного реалити «Нового канала» «Топ-модель по-украински». Его финал состоялся в Киеве, в присутствии судей и всех участниц проекта. Имя победительницы назвала вдохновительница и ведущая реалити, украинская топ-модель Алла Костромичева, блистающая на показах коллекций от домов моды «Дольче и Габбана», «Диор», «Ив Сен-Лоран», «Валентино». Кроме денежного приза (100 тысяч гривен), победительница получит возможность съездить в Нью-Йорк и поработать в модельном агентстве Аллы Костромичевой. Имя этой счастливицы зрители узнают накануне Нового года, а проект стартует в эфире 30 августа. Продюсеры подсчитали, что на съемки восемнадцати эпизодов проекта ушло 114 дней. На кастинг нового сезона подали заявки более тысячи девушек. Правда, на «смотрины» к экспертам попали лишь 300. Из них участницами реалити стали 15 красавиц, которые и сражались за звание новой украинской топ-модели. Каждый сезон команда проекта находит новые необычные места для съемок. В этом году участницы проходили испытания в здании столичной Малой оперы, возле Киевского моря и в самых эффектных местах Турции — Каппадокии, Памуккале и Стамбуле. Специально для съемок сезона главный художник по костюмам Людмила Бурлак придумала несколько десятков коллекций! Именно в них участницы снимались в фотосессиях и дефилировали по подиуму. Автором роскошного наряда стоимостью 100 тысяч гривен, в котором ведущая шоу появилась на телекастинге, стал украинский дизайнер Иван Фролов. Сразу после окончания съемок в Украине Алла Костромичева вместе с супругом Джейсоном и трехлетним сыном Сальваторе улетели на отдых в Италию. Последние несколько лет Алла с семьей живет в Нью-Йорке. В Киев на съемки «Топ-модели по-украински» приезжает вместе с сыном.

«На съемочной площадке модели изображали и инопланетного пришельца, и балерину»

— Алла, говорят, нынешний сезон реалити особенный.

— Думаю, так оно и есть. В этот раз мы коснулись тонких материй — вдохновения и поиска муз. Среди девочек, которые пришли на кастинг, выбирали такую, которая сможет собственным примером вдохновлять, вести за собой, мотивировать. В современном мире это проще сделать через социальные сети. Я очень хочу верить, что некоторые наши участницы справятся с этой миссией и поведут своих подписчиков в нужном направлении.

— Сложными были кастинги?

— Признаюсь, для меня это всегда непростой процесс. У тебя есть всего несколько минут, чтобы рассмотреть участницу, возможно, увидеть в ней будущую победительницу проекта. За столь короткое время сложно разглядеть в человеке харизму или чувство юмора. Зато вполне реально оценить, насколько он может взять себя в руки, победить стресс, страх перед судьями и показать себя с максимально выгодной стороны. Внешность, конечно, тоже оцениваем. Куда же без нее! Но иногда приходится полагаться на интуицию. Круто, когда она срабатывает и девочки раскрываются.

— Что оказалось самым сложным в этом сезоне?

— Думаю, для участниц труднее всего было переключаться. Им пришлось пройти через непростые и очень разноплановые испытания. На съемочной площадке они изображали и инопланетного пришельца, и балерину. Когда ты не профессионал, а только учишься, подобное перевоплощение дается непросто. К тому же график съемок был достаточно интенсивным. Но больше всего доставалось не нам, экспертам, и не девочкам, а команде проекта «Нового канала». Продюсеры, случалось, спали по пару часов в сутки, а то и не ложились вовсе.

Экспертам реалити «Топ-модель по-украински» пришлось пообщаться с 300 девушками, чтобы выбрать 15 лучших

— Известно, что вы всегда очень эмоционально переживаете за каждого участника.

— Очень тяжело мне было прощаться с некоторыми девушками. Но была и другая сторона моих волнений: я столкнулась с незнанием участницами элементарных вещей. Многие приходят к нам совершенно неподготовленными. Для меня странно, когда взрослый человек не знает, что такое пинап (изображение модели, которое становится знаковым в поп-культуре. — Авт.), или кто такая Дита фон Тиз. А девушки не знают. И подсмотреть им негде — телефоны мы отбираем на старте проекта. Когда участницы не могут найти вдохновения для работы, потому что просто не понимают, о чем идет речь, это грустно.

Поэтому хочу дать совет девушкам, которые придут на наши кастинги в следующих сезонах: учите теорию! Читайте о дизайнерах и фотографах, их музах, знакомьтесь с портфолио известных моделей. На самом деле моделинг — это не только красивая картинка.

«Дрожащие на подиуме участницы редко проходят дальше»

— На каком этапе у вас появилась фаворитка?

— Уже на первой неделе. Приоткрою тайну — в финал она не прошла.

— Но почему? Что помешало ей сделать это?

— Иногда участники угасают. Бывает, человек слишком быстро взлетает и всего себя отдает процессу, постоянно лидирует. Ты привыкаешь, что он хорошо работает, и удивить тебя все сложнее. Потом столь быстрый рост заканчивается — и все, участник перегорает. У него уже не осталось сил, он больше не может импровизировать. Наш проект выигрывают не спринтеры, а марафонцы. Те, кто показывают стабильное развитие в течение всего периода съемок.

— Как в спорте.

— Именно. Одна из главных ошибок девочек, которые приходят на проект, заключается в том, что они думают, будто знают, что нужно нам. Им кажется, вот сейчас они поплачут перед судьями, посмеются на камеру во время интервью, потом устроят драку за кулисами — и все, дело в шляпе, они стопроцентно пройдут дальше.

На самом деле такие манипуляции видны как на ладони. Многие идут на проект ради популярности. Но успех не появляется, когда ты пытаешься быть хорошим для всех. Люди чувствуют неискренность. Практика показывает, что дольше всех остаются на проекте искренние девочки. Они честно переживают свои ошибки, стараются их исправить. Такое отношение не оставляет равнодушным.

Еще одна распространенная ошибка — обещания. Если бы вы знали, сколько сотен (да что там, тысяч) человек приходили к нам на кастинги и обещали, что похудеют, почитают о моде, даже подрастут на пару сантиметров до начала съемок! Но дело в том, что все это нужно делать до кастинга, а не после него. Очень сильно портит впечатление страх. Дрожащие на подиуме участницы редко проходят дальше. Мы просто не можем зацепиться хоть за что-то в человеке, который старательно закрывается.

«Я не так дотошно отношусь к выбору украшений, как к выбору обеда или ужина»

— Вы сами приняли бы участие в проекте «Топ-модель по-украински»?

— Да. Причем даже не раздумывая. Я искренне считаю, что наш проект — лучшая площадка для старта в моделинге.

«Наш проект выигрывают не спринтеры, а марафонцы», — говорит Алла Костромичева

— Модель не может не следить за своим питанием. Как вы соблюдаете режим при таком насыщенном графике съемок?

— У меня есть волшебный помощник по имени Андрей, который привозит мне еду. А есть я успеваю в паузах.

— Что дает вам заряд энергии?

— Питание. Признаюсь, у меня серьезные отношения с пищей. К выбору того, что ем, подхожу осознанно, трачу время на подбор продуктов. Честно говоря, я не так дотошно отношусь к выбору украшений, как к выбору обеда или ужина.

— А сколько времени уделяете спорту? Часто тренируетесь?

— В съемочный период это происходит довольно спонтанно. Могу, проснувшись, позаниматься йогой. Могу поехать в «лагерь моделей» и там потренироваться с девочками. Насколько сбалансированы и регулярны мои физические нагрузки, зависит от многих факторов.

— Кто был с вашим малышом Сальваторе во время съемок?

— Мама и няня. Мои верные люди.

— Вы успели отдохнуть этим летом?

— Съемки «Топ-модели по-украински» продолжаются четыре месяца. В этом году — с 1 апреля по 23 июля. В этот период никакого отдыха. Разве что мы с экспертами и командой проекта немного погуляли в перерывах между съемками, когда находились в Турции. И вот финал отгремел, победительницу определили, теперь можно и на заслуженный отдых. Его, по уже сложившейся традиции, проведем с семьей в Италии.

— Что делает вас счастливой?

— Еда, конечно же. Потому что, «если Алла злая, Аллу нужно покормить» (смеется). А если серьезно, наверное, это баланс между семьей, искусством и работой. Я по натуре трудоголик. Для меня день на съемочной площадке лучше любого другого дня. А если еще потом вижу крутой результат (по телевизору или в журнале), я на седьмом небе от счастья.

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Фото «Нового канала»

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