Нет аналогов в мире: украинцы придумали уникальный конструктор для школьников

Наука и технологии

В США в Лас-Вегасе с 7 по 10 января прошла Всемирная выставка бытовой электроники CES-2020, на которой, кроме новейших гаджетов ведущих компаний мира, были представлены уникальные разработки шести украинских стартапов. Среди них — не имеющий аналогов конструктор для проведения лабораторных и демонстрационных работ по электричеству в школе на уроках физики EdPro Amperia, напоминающий конструктор LEGO. Его создала команда разработчиков из Львова, которую организовал и возглавляет программист Андрей Табачин. Читайте также: Робокот без головы и гнущийся ноутбук: чем удивила выставка бытовой электроники в США (фото, видео)

«Даже девочки говорят, что полюбили выполнять лабораторные по электричеству»

— Выставка CES-2020 потрясла своим масштабом — на площади примерно 30 футбольных полей были размещены тысячи стендов различных компаний и фирм, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Табачин. — Стенды шести украинских участников находились рядом друг с другом. Наш уникальный набор для проведения лабораторных работ по электричеству в школе я представлял вместе с женой Натальей и моим братом и компаньоном по бизнесу Юрием. Мы едва успевали отвечать на вопросы многочисленных посетителей выставки, заинтересовавшихся разработкой. Каждый из них имел возможность своими руками собрать какую-нибудь электрическую схему. Многие с удовольствием это делали. Это были люди из разных стран мира. Несколько предпринимателей заявили о намерении закупать наши наборы для проведения лабораторных по электричеству, ведь аналогов им в мире нет.

— Что они собой представляют?

— Внешне это коробка, в которой в специальных ячейках лежат различные детали. Знаете, когда мы приступали к созданию этого набора, рассчитывали, что максимум через год он будет готов. Но на деле получилось так, что мы создавали одну версию за другой, тестировали их в школах и приходили к выводу, что продукт еще сырой. Понадобилось три года напряженного творческого труда с привлечением специалистов различного профиля, чтобы получить продукт мирового уровня.

Девочки, да и многие мальчики неоднократно говорили, что благодаря нашей уникальной разработке полюбили выполнять лабораторные по электричеству. Для нас лучшей похвалы придумать невозможно.

— Что же так привлекает школьников в вашей разработке?

— Прежде на лабораторных по электричеству ребятам приходилось скручивать между собой большое количество проводков. А это занятие нравится далеко не всем. Мы сделали электрические соединения на магнитах. Благодаря этому собирать схемы стало просто и удобно. Это одно из новшеств (кстати, оно стало нашим ноу-хау), которое отмечают буквально все школьники, опробовавшие наш набор. Важно также то, что все электрические соединения крепятся на боковых плоскостях панелей. Благодаря этому схемы хорошо видны.

Ребятам очень нравится, что набор подобен конструкторам LEGO. У этой компании давно закончились сроки патентов на их продукцию, так что мы имеем право использовать дизайн элементов, из которых состоят эти конструкторы.

Ученикам особенно нравится то, что комплекты для лабораторных работ похожи на конструктор LEGO

В наших наборах школьников привлекает и то, что в них включены «умные» приборы, созданные нашей командой инженеров и программистов.

Мы самостоятельно наладили производство комплектов и осенью прошлого года начали поставлять их в школы. Важно сказать, что один комплект рассчитан на работу с ним четырех — шести учеников.

«Наши интерактивные панели придут на смену школьным доскам»

— Как вам пришла идея разработать оборудование для выполнения лабораторных работ на уроках физики?

— Идею подсказал случай: три года назад меня пригласили войти в состав комиссии, которая оценивала оснащенность школ Львова учебным оборудованием. Учителя физики рассказали, что им, по сути, не на чем проводить лабораторные работы. Я человек предприимчивый, инициативный, поэтому решил: создам наборы для лабораторных по последнему слову техники, а также интерактивные панели, которые должны прийти на смену привычным школьным доскам.

Знаете, я много лет проработал программистом в различных компаниях, затем вместе с женой Натальей создал собственную фирму по разработке компьютерных игр для интеллектуального развития дошкольников. Тогда нам эта тема была близка — наши дети-двойняшки Святослав и Даниил были садикового возраста. Сейчас им по девять лет. Как раз то, что наши дети уже ходят в школу, стало для нас стимулом создавать оборудование. Хотя сыновья еще не начали изучать физику, мы с женой привлекали их к тестированию комплектов для лабораторных по этой дисциплине — делали с ними несложные эксперименты.

Когда сыновьям-двойняшкам Святославу и Даниилу было по пять лет, их родители открыли фирму, которая создает развивающие игры для малышей. Сейчас мальчики уже школьники, и чета Табачин занимается разработкой оборудования для школ

— Вам удалось создать интерактивные доски для школ?

— Да. Экраны мы закупаем в Китае и превращаем их в учебное оборудование. Специально для этого было разработано программное обеспечение.

Заметим, что от Украины, кроме набора для проведения лабораторных работ, на Всемирной выставке CES-2020 были представлены технология защиты продуктов от подделки, экологическая зубная щетка с корпусом из специального картона, ловушка для комаров, сервис, который отслеживает эмоциональное и физическое состояние людей с биполярными расстройствами личности, устройства для конвертации проектора или монитора в интерактивную доску.

Напомним, на всемирной выставке электроники в Лас-Вегасе CES -2019 настоящий ажиотаж вызвало созданное в Украине кольцо, которое меняет цвет в тон одежды.



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