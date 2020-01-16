Житейские истории

«Раньше была уверена, что никогда не вернусь в свой поселок, потому что сельская работа точно не для меня, — рассказывает 32-летняя Оксана Дорошенко. — Но когда предложили в Котельве должность помощника нотариуса, согласилась, поскольку снимать квартиру в Полтаве дорого. Вернувшись домой, поняла, что в селе не обязательно иметь гектар земли и ферму, чтобы выжить». После того как Оксана два года назад, придумав название и логотип «Котелевского коржика», начала выкладывать на арт-платфоме в Интернете фото своих шедевров в виде панянок, петушков, котиков, птичек, ей посыпались заказы. Необыкновенный вкус ее изделий знают уже более чем в двадцати странах мира. Читайте также: С трюфельной пастой, хреном и кардамоном: как полтавчанка делает элитные сыры (фото)

Панянки — это рождественские пряники, которые предназначены для колядников

— Мои коржики, отражающие традиционную украинскую культуру выпечки из теста, являются отличными подарками для иностранцев, — говорит Оксана. — Первый заказ я получила от землячки, которая ехала в Лондон. Уже будучи в Англии, она разместила фотографии подарка в социальных сетях. Особенно много просьб было от представителей украинской диаспоры. Обычно передаю коржики через тех из них, кто бывает в родных местах.

На основе аутентичной обрядовой выпечки Оксана Дорошенко создала успешный авторский проект «Котелевский коржик». Фото автора

Как-то мне заказали сделать двадцать коржиков для каждого музыканта из военного оркестра ВВС США, принимавшего участие в праздновании Дня защитника Украины. Я трудилась два месяца… А в прошлом году ко Дню вышиванки подготовила несколько десятков для диаспоры из Бангкока (Таиланд). Была в декретном отпуске и имела достаточно времени на свое хобби. Кто знает, возможно, увлечение переросло бы в собственное дело, но мне предложили работу в историко-культурном заповеднике «Бельск». Увидев скифские атрибуты, найденные археологами под Котельвой, где, по предположению ученых, существовал древний город Гелон, настолько заинтересовалась историей, что без этого уже не мыслю своей жизни. Коржики делаю в свободное от работы и от домашних дел время.

Заказы на изготовление таких коржиков поступают мастерице из разных стран мира

Накануне Нового года на кухне мастерицы всегда жарко. В это время она выпекает коржики-панянки (барышни) — обрядовые изделия в форме девушек, лошадок, петушков или сердечек, которые поливаются розовой глазурью и расписываются тонкими узорами. Панянки — это рождественские пряники, которые предназначены для колядников.

— Обрядовая выпечка сохранилась со времен язычества, — делает экскурс в прошлое мастерица. — Хлеб всегда имел сакральное значение. Наши предки ублажали им божества. Выпечкой в виде жаворонков, например, приглашали весну. Первые письменные упоминания о панянках датируются XVIII веком, но я уверена, эти коржики появились значительно раньше. Такая выпечка была характерна для Опошни, Ахтырки, Чутово, Котельвы. Она исполняла роль оберега. Панянка в виде женщины была без лица. На нее наносили орнаменты из поливы, которая готовилась из крахмала, муки и красителя (их цвета были традиционными: голубой, белый и желтый) в виде символов, имевших божественное начало.

Панянки делаются из пресного теста. Только мука, сахар, вода (кое-кто заменяет ее молоком или добавляет яйцо). Самые красивые и большие праздничные коржики хозяйки дарили крестникам. Помню, в детстве у нас было заветной мечтой получить за колядку панянку. Но если раньше каждая хозяйка пекла к Рождеству обрядовые коржики, то теперь на всю Котельву осталось всего несколько мастериц. Перед праздниками они несут свою выпечку на базар и продают очень дешево.

Запакованные в целлофан коржики могут храниться хоть целый год

Знал, чем подкупить свою невесту, будущий муж Оксаны Андрей. Его покойная бабушка, Анна Дорошенко, была одной из лучших мастериц в поселке по выпечке панянок. И жених ходил к Оксане с бабушкиными аутентичными рождественскими сладостями.

— Бабушка Анна была моим первым вдохновителем по приготовлению панянок, — рассказывает собеседница. — Я тогда была еще далека от этого, а сестра Андрея переняла от бабушки все секреты и сейчас является непревзойденным мастером в этом деле. Мои первые коржики получались не ахти какие, но процесс колдовства над тестом понравился. Бисквит у меня удался только месяца через три. Но Андрей, спасибо ему, ел и нахваливал. Это тоже сыграло важную роль в том, что я не бросила свое увлечение. И когда муж уходил на фронт, я ему дала с собой котелевский коржик — сердечко с обереговой символикой в виде древа жизни и двух берегинь (меня и его мамы). Может быть, это сердечко сохранило мужа во время жарких боев на Светлодарской дуге. Андрей вернулся домой целым и невредимым. Вместе с уцелевшим коржиком.

Этот коржик-оберег Оксана дала мужу, когда он отправлялся на фронт

От традиционных панянок котелевские коржики Оксаны Дорошенко отличаются прежде всего рецептом теста. Она долго с ним экспериментировала (муж исполнял роль скрупулезного «пряничного сомелье»), все ингредиенты тщательно взвешивая на кухонных весах, добиваясь мягкости выпечки и ненавязчивого аромата (ароматизаторы мастерица принципиально не использует). И сегодня делится с читателями «ФАКТОВ» рецептом.

Котелевский коржик Для теста понадобится 700—800 граммов муки, 1 пачка 82-процентного сливочного масла, 5—6 столовых ложек меда, 4 яйца (2 целых и 2 желтка), 1 стакан сахара, 1 чайная ложка корицы, по 2—4 чайные ложки какао и кероба, по щепотке кардамона, бадьяна, гвоздики, цедра лимона, немного рома или амаретто. Все это (кроме муки) размешиваем, добавляем 1 чайную ложку соды и ставим на паровую баню. После охлаждения постепенно смешиваем с мукой (тесто получается липким), заворачиваем в пищевую пленку и ставим на ночь в холодильник. Утром тесто выкладываем в формочки и выпекаем 6—7 минут в духовке при 180 градусах. Еще сутки даем постоять. Полива (глазурь) наносится на охлажденную выпечку. В белки, оставшиеся от приготовления теста, постепенно взбивая, добавляем сахарную пудру (400—500 граммов) и краситель. Сутки даем постоять и только после этого наносим рисунок.

Такое печенье не просто красивое, но и невероятно вкусное

Котелевские коржики всесезонные. Оксана делает их и на Пасху в форме яиц с символикой писанки, и на свадьбы, и на дни рождения. И в форме опошнянской керамики, и в виде фруктов, зверюшек. Кстати, они вкусные и без глазурных орнаментов. В семье Дорошенко к чаю или кофе хозяйка обычно выставляет на стол именно такие. Запакованные в целлофан коржики могут храниться хоть целый год, не теряя вкусовых качеств, поскольку натуральный мед и корица в них действуют как консервант.

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Фото предоставлено Оксаной Дорошенко

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